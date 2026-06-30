С 1 июля поменяются адреса дежурных ЦОНов в Уральске

С 1 июля поменяются адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов, сообщает филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по ЗКО.

По данным корпорации, ЦОН №1 по адресу улица Жамбыла, 81, переходит на обычный график:

будние дни с 9:00 до 18:00;

суббота и воскресенье - выходные.

ЦОН №2 по улице Исатая-Махамбета, 84 будет работать по дежурному графику:

с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 без перерыва на обед;

в субботу - с 9:00 до 13:00.

Дежурный специализированный ЦОН по адресу улица Жангир хана, 160 продолжает работу без изменений: