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Социум

С 1 июля поменяются адреса дежурных ЦОНов в Уральске

Специализированный ЦОН продолжит работу в прежнем режиме.
Кристина Кобина
С 1 июля поменяются адреса дежурных ЦОНов в Уральске
Фото предоставлено филиалом НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по ЗКО

С 1 июля поменяются адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов, сообщает филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по ЗКО.

По данным корпорации, ЦОН №1 по адресу улица Жамбыла, 81, переходит на обычный график:

  • будние дни с 9:00 до 18:00;
  • суббота и воскресенье - выходные.

ЦОН №2 по улице Исатая-Махамбета, 84 будет работать по дежурному графику:

  • с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 без перерыва на обед; 
  • в субботу - с 9:00 до 13:00.

Дежурный специализированный ЦОН по адресу улица Жангир хана, 160 продолжает работу без изменений:

  • с понедельника по пятницу до 18:00, выдача готовых документов - до 20:00; 
  • в субботу - с 9:00 до 12:00, выдача готовых документов - до 13:00.

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