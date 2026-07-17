С 19 июля в Казахстане запустят единый QR-код: что изменится для граждан

После полноценного запуска системы казахстанцы смогут самостоятельно и без каких-либо препятствий оплачивать товары и услуги через приложение своего банка.

В Казахстане готовится масштабное обновление в сфере безналичных расчетов. Уже с 19 июля официально запускается единая межбанковская система QR-платежей. Теперь жителям страны больше не придется выбирать, приложением какого банка воспользоваться на кассе, - платить можно будет через любой привычный мобильный банкинг в любой торговой точке.

Об особенностях масштабного проекта рассказал председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.

Универсальная оплата для всех

Запуск национальной системы призван облегчить жизнь как простым покупателям, так и бизнесу. Ранее предпринимателям приходилось устанавливать POS-терминалы от нескольких финансовых институтов, чтобы не терять клиентов. Единый QR-код решает эту проблему, объединяя разрозненные банковские сервисы в общую сеть.

По словам главы Нацбанка, запуск единого QR является одним из самых значимых проектов в сфере цифровых платежей.

- Это то, что действительно касается каждого из нас как потребителя: мы каждый день совершаем платежи. Официально единый QR вступает в силу с 19 июля. Поскольку эта дата приходится на воскресенье, мы решили уже сегодня продемонстрировать его функционал, - сообщил Сулейменов на брифинге.

Он отметил, что после полноценного запуска системы казахстанцы смогут самостоятельно и без каких-либо препятствий оплачивать товары и услуги через приложение своего банка, независимо от того, POS-терминал какого финансового института установлен у предпринимателя.

Техническая интеграция и безопасность

Разработка и внедрение платформы потребовали длительной и кропотливой подготовки. Председатель Нацбанка пояснил, что ранее каждый банк развивал собственные платежные сервисы отдельно, поэтому ключевой задачей проекта стало их объединение. Для этого специалистам пришлось проделать большую техническую работу: обеспечить полную совместимость различных банковских платформ, их взаимную читаемость и, самое главное, гарантировать абсолютную безопасность персональных данных пользователей.

Тимур Сулейменов выразил благодарность Национальной платёжной корпорации, цифровому блоку регулятора и всем банкам второго уровня, которые принимали участие в реализации этой сложной технической задачи. По его мнению, создание такой системы станет важнейшим шагом в развитии внутренней инфраструктуры.

- Считаю, что национальная цифровая финансовая инфраструктура - это значимый фундамент и важный вклад в построение современного цифрового государства, о котором говорит президент, - заключил глава Нацбанка.

Напомним, работа над созданием законодательной базы и технической инфраструктуры для межбанковских QR-платежей велась на протяжении последнего года, что и позволило подготовить систему к полноценному запуску летом 2026 года.