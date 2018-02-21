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Спорт

С этого года начнем растить казахстанских звезд футбола - министр культуры и спорта РК

Министр культуры и спорта ответил на вопрос жительницы Атырау о развитии казахстанского футбола, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жительницы Атырау, ее сын с самого детства ходил на тренировки по футболу, имеет успехи и спортивные достижения, но не может устроиться на работу, так как в футбольном клубе "Атырау" играют в основном приезжие спортсмены, казахстанские же сидят дома без работы. На что министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы ответил, что в этом году на Олимпиаду в Корею поехали исключительно казахстанские спортсмены, ни одного выкупленного иностранного и
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С этого года начнем растить казахстанских звезд футбола - министр культуры и спорта РК
Министр культуры и спорта ответил на вопрос жительницы Атырау о развитии казахстанского футбола, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам жительницы Атырау, ее сын с самого детства ходил на тренировки по футболу, имеет успехи и спортивные достижения, но не может устроиться на работу, так как в футбольном клубе "Атырау" играют в основном приезжие спортсмены, казахстанские же сидят дома без работы. На что министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы ответил, что в этом году на Олимпиаду в Корею поехали исключительно казахстанские спортсмены, ни одного выкупленного иностранного и именитого в сборной команде нет. - С этого года мы будем рассматривать вопрос о том, что в казахстанский футбол играли исключительно отечественные футболисты из разных регионов Казахстана. Более того, мы проведем встречу с руководителями всех областей для того, чтобы футбол преподавали в школе с самых начальных классов, - заявил Мухамедиулы. Алия ЖАМИТОВА
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