С этого года начнем растить казахстанских звезд футбола - министр культуры и спорта РК

Министр культуры и спорта ответил на вопрос жительницы Атырау о развитии казахстанского футбола, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жительницы Атырау, ее сын с самого детства ходил на тренировки по футболу, имеет успехи и спортивные достижения, но не может устроиться на работу, так как в футбольном клубе "Атырау" играют в основном приезжие спортсмены, казахстанские же сидят дома без работы. На что министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы ответил, что в этом году на Олимпиаду в Корею поехали исключительно казахстанские спортсмены, ни одного выкупленного иностранного и