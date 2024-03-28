В редакцию "МГ" обратились жильцы дома 97 по улице Мухита. По словам жителей, их дом рушится, со стен вываливаются кирпичи, падают кондиционеры и спутниковые тарелки. Жители многоэтажки боятся, что если не принять меры, это может закончиться трагедией.

— Мы обращались за помощью к управляющей компании, которая обслуживает дом, но нам сказали, что это не входит в их перечень услуг. Жильцы нашего подъезда с горем пополам собрали по 10 000 тенге с каждой квартиры, чтобы хоть как-то закрепить кирпичи. Эта услуга обошлась в 250 000 тенге и это только за заплатки на шестом этаже одного подъезда. Жильцам самим не под силу отремонтировать дом за свой счет. Помогите нам, пожалуйста, достучаться до властей, привлечь внимание и может тогда хоть что-то сдвинется с мёртвой точки, — говорит жительница дома Любовь Николаевна.

Директор компании, которая занимается обслуживанием дома говорит, что кирпичная кладка сыпется потому что дому уже много лет. В многоэтажке построенной в 1987 году никогда не проводили модернизацию.

— Частичный ремонт крыши мы проводим каждый год, последние два года уже пошло разрушение воздуховода. Срок эксплуатации крыши всего 25 лет, а прошло уже гораздо больше. Поэтому в прошлом году было предложено сделать капитальный ремонт крыши, но жильцы не согласились. В наши обязанности модернизация не входит. Жильцам остается рассчитывать только на себя, — говорит директор управляющей компании «Удача» Наталья Хисамутдинова.

Руководитель ЖКХ Азамат Халелов сказал, что они не отвечают за частную собственность жильцов. Однако для таких случаев от государства предусмотрена программа модернизации, в ом числе и кровли. Но чтобы поучаствовать в ней нужно согласие большинства жильцов. К тому же деньги, выделяемые из республиканского бюджета, на ремонт дают собственникам дома в заём, то есть потраченные средства нужно будет вернуть.