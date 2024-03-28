Жительница Атырау избила сестру, а после покончила с собой

10 марта в полицию обратилась жительница Курмангазинского района. Женщина пожаловалась, что её родная сестра втайне от неё взяла онлайн-кредит на её имя. Более того, она пришла к ней в дом, избила её и пыталась сжечь жилье.

Стражи порядка завели уголовное дело. Оказалось, что подозреваемая пытаясь скрыть следы преступления, ушла в неизвестном направлении и покончила с собой. Полицейские так же начали досудебное расследование по факту доведения до самоубийства.

Иные подробности в интересах следствия стражи порядка раскрывать не стали.