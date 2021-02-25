Фото из архива "МГ" Как рассказал и.о. директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Елдар Садык, общая протяженность платных участков дорог в ЗКО будет составлять 421 километр. - Взимание платы планируется осуществлять с марта этого года на участках автодорог граница РФ (на Самару)-Уральск, Уральск-граница РФ, а с мая на участке автодороги Уральск-Актобе, отметил и.о. директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол». Между тем он отметил, что оплата будет взиматься только с автобусов и грузовых автомобилей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.