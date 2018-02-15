С просьбой помочь вернуть зрение новорожденной дочери обратилась к акиму жительница Атырау

1,5 миллиона тенге требуется на операцию двухмесячной Жансезим, которая родилась слепой в одном из роддомов Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На отчет к акиму г.Атырау Серика ШАПКЕНОВА, который прошел 14 февраля, пришла местная жительница Гульбаршин АДАЕВА. Молодая женщина рассказал, что ее двухмесячная дочь по имени Жансезим родилась слепой. - Через несколько дней после того, как родилась моя дочь, врачи мне сказали, что она не видит. Чтобы вернуть ей зрение, нам необходимо собрать очень крупную сумму денег - 1,5 миллиона тенге, мы объявили сбор, но удалось собрать лишь мале