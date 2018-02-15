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Социум

С просьбой помочь вернуть зрение новорожденной дочери обратилась к акиму жительница Атырау

1,5 миллиона тенге требуется на операцию двухмесячной Жансезим, которая родилась слепой в одном из роддомов Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На отчет к акиму г.Атырау Серика ШАПКЕНОВА, который прошел 14 февраля, пришла местная жительница Гульбаршин АДАЕВА. Молодая женщина рассказал, что ее двухмесячная дочь по имени Жансезим родилась слепой. - Через несколько дней после того, как родилась моя дочь, врачи мне сказали, что она не видит. Чтобы вернуть ей зрение, нам необходимо собрать очень крупную сумму денег - 1,5 миллиона тенге, мы объявили сбор, но удалось собрать лишь мале
gorod
С просьбой помочь вернуть зрение новорожденной дочери обратилась к акиму жительница Атырау
1,5 миллиона тенге требуется на операцию двухмесячной Жансезим, которая родилась слепой в одном из роддомов Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На отчет к акиму г.Атырау Серика ШАПКЕНОВА, который прошел 14 февраля, пришла местная жительница Гульбаршин АДАЕВА. Молодая женщина рассказал, что ее двухмесячная дочь по имени  Жансезим родилась слепой. - Через несколько дней после того, как родилась моя дочь, врачи мне сказали, что она не видит. Чтобы вернуть ей зрение, нам необходимо собрать очень крупную сумму денег - 1,5 миллиона тенге, мы объявили сбор, но удалось собрать лишь маленькую сумму, а операция назначена на 26 февраля в одной из Питерских клиник, а денег на поездку у меня нет. Пожалуйста, помогите решить мою проблему, - обратилась к градоначальнику Гульбаршин АДАЕВА. По словам женщины, в Казахстане операцию по восстановлению зрения ее новорожденной дочери сделать не смогут, потому она решила обратиться в клинику г.Санкт-Петербурга. Операцию врачи назначили на 26 февраля, из-за отсутствия денег Гульбаршин объявила сбор средств - расставила боксы в магазинах города, однако удалось собрать лишь 240 тысяч тенге. - Я в полном отчаянии, что мне делать - я не знаю, дата операции приближается, но денег мне взять неоткуда, - рассказала Гульбаршин АДАЕВА. В свою очередь аким г.Атырау Серик ШАПКЕНОВ  попросил записать личные данные девушки и пригласить ее на личный прием. - По вашему вопросу мы соберем медицинских специалистов и, если вашу проблему можно решить в рамках закона, мы обязательно вам поможем,  - заверил градоначальник. Камилла МАЛИК
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