- На данных интернет-ресурсах пользователям предлагают подробные методы, способы и рекомендации суицида. Учитывая всеобщую доступность интернета гражданам, в том числе пользователями которого являются несовершеннолетние дети и молодёжь, данная информация представляет опасность в формировании неблагоприятной общественно-социальной ситуации. Принимая во внимание, что одной из высших ценностей в Казахстане признан человек и его жизнь, а на распространяемых интернет-ресурсах содержится информация о способах лишения жизни человека, побуждающая к намеренному лишению собственной жизни, заявление прокурора подлежало удовлетворению, - пояснили решение в пресс-службе суда.Пользователи сети и представители медицинских кругов заявили о беспрецедентности случая и просили Минздрав вмешаться. Ведь в период пандемии даже власти, опираясь на рекомендации ВОЗ, убеждали жителей соблюдать масочный режим. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Сайт ВОЗ заблокировали в Казахстане
Такое решение принял Талгарский районный суд. Изображение с сайта Pixabay Пользователи Казнета обнаружили, что сайт Всемирной организации здравоохранения не открывается. Как оказалось, такое решение принял Талгарский районный суд ещё 14 октября. Под блокировку попали сразу три ресурса, включая сайт ВОЗ. - На данных интернет-ресурсах пользователям предлагают подробные методы, способы и рекомендации суицида. Учитывая всеобщую доступность интернета гражданам, в том числе пользователями которого являются несовершеннолетние дети и молодёжь, данная информация представляет опасность в формировании не