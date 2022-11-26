Сайт ВОЗ заблокировали в Казахстане

Такое решение принял Талгарский районный суд. Изображение с сайта Pixabay Пользователи Казнета обнаружили, что сайт Всемирной организации здравоохранения не открывается. Как оказалось, такое решение принял Талгарский районный суд ещё 14 октября. Под блокировку попали сразу три ресурса, включая сайт ВОЗ. - На данных интернет-ресурсах пользователям предлагают подробные методы, способы и рекомендации суицида. Учитывая всеобщую доступность интернета гражданам, в том числе пользователями которого являются несовершеннолетние дети и молодёжь, данная информация представляет опасность в формировании не