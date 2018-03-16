Салон отделочных материалов KERASOL – стильное решение вашего дома

Начался ремонт? Нужны качественные отделочные материалы? Загляните в наш салон керамической плитки KERASOL. Здесь вы найдете все необходимое для успешного обновления интерьера вашей квартиры или дома. На сегодняшний день керамическая плитка и керамогранит активно используются для декорирования внутренних и наружных поверхностей. Салон KERASOL предлагает разнообразный ассортимент этих и других отделочных материалов: керамическую плитку от проверенных производителей России и зарубежья, керамогранит, клинкерную плитку, большой выбор мозаики, ступени из керамогранита, декоративный камень, ламинат