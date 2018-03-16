Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

Салон отделочных материалов KERASOL – стильное решение вашего дома

Начался ремонт? Нужны качественные отделочные материалы? Загляните в наш салон керамической плитки KERASOL. Здесь вы найдете все необходимое для успешного обновления интерьера вашей квартиры или дома. На сегодняшний день керамическая плитка и керамогранит активно используются для декорирования внутренних и наружных поверхностей. Салон KERASOL предлагает разнообразный ассортимент этих и других отделочных материалов: керамическую плитку от проверенных производителей России и зарубежья, керамогранит, клинкерную плитку, большой выбор мозаики, ступени из керамогранита, декоративный камень, ламинат
gorod
Салон отделочных материалов KERASOL – стильное решение вашего дома
Начался ремонт? Нужны качественные отделочные материалы? Загляните в наш салон керамической плитки KERASOL. Здесь вы найдете все необходимое для успешного обновления интерьера вашей квартиры или дома.
На сегодняшний день керамическая плитка и керамогранит активно используются для декорирования внутренних и наружных поверхностей. Салон KERASOL предлагает разнообразный ассортимент этих и других отделочных материалов: керамическую плитку от проверенных производителей России и зарубежья, керамогранит, клинкерную плитку, большой выбор мозаики, ступени из керамогранита, декоративный камень, ламинат фирмы QUICK STEP и многое другое. В салоне действует скидка 5% на весь ассортимент товаров, а также предоставляется бесплатный дизайн-проект. Приходите – мы поможем вам сделать лучший выбор для стильного и красивого ремонта вашего дома.
Мы ждем вас: ул. Шолохова, 13Д, ТД «Палладиум». Тел.:8 705 163 54 15. Instagram: kerasol_uralsk На правах рекламы
ремонт плитка

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article