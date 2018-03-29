Самарский диагностический центр предлагает комплексное обследование

У вас нет времени на то, чтобы ходить по врачам, но хочется держать своё здоровье под контролем? У вас вроде бы ничего не болит, но вы знаете, что многие опасные заболевания начинаются без симптомов или из–за наследственности? Хотите удостовериться, что здоровы? Российская клиника предлагает «СуперСкрининг» – программы ранней диагностики заболеваний для мужчин и женщин. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения профилактическая диагностика здоровья должна проводиться ежегодно. Лучше всего проводить полное медицинское обследование организма, именно тогда шансы выявит