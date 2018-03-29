Самарский диагностический центр предлагает комплексное обследование

По данным ВОЗ, 10 основных причин смерти, выглядят следующим образом: 1. Ишемическая болезнь сердца 2. Инсульт 3. Респираторные инфоекции нижних дыхательных путей 4. Хроническая обструктивная болезнь легких 5. Рак легких, трахеи и бронхов 6. Диабет 7. Болезнь Альцгеймера и другие виды деменций 8. Диарея 9. Туберкулез 10. ДТП.– Мы много слышали о составляющих здорового образа жизни: сбалансированное питание, оптимальная физическая нагрузка, режим дня. Последнее время к этому списку относят регулярный скрининг, и это небезосновательно. Наш организм находится в постоянной борьбе с неблагоприятными факторами. Все это повышает риск различных заболеваний, которые зачастую протекают без жалоб, – поясняет заведующий отделом функциональных исследований Самарского диагностического центра Геннадий ПИЧКО. –Специально для комплексного обследования для вас наши специалисты разработали скрининговые программы, которые позволят вам следить за здоровьем и при этом экономить время и деньги. Женский скрининг Приятная внешность, хорошее настроение, энергичность и активность – составляющие красоты женщины – являются следствием ее здоровья. К тому же ничто не украшает женщину так, как материнство – а родить здоровых детей может только здоровая женщина.
Скрининг отвечает на вопросы: • не ошибаюсь ли я, думая, что абсолютно здорова? • какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у меня в ближайшее время? • есть ли у меня риск возникновения рака? • как я могу предупредить развитие заболеваний?Скрининг для женщин включает в себя: прием гинеколога, кольпоскопия, забор мазков на онкоцитологию, степень чистоты, микрофлору, 4 ИППП (инфекции передаваемые половым путем), ЭКГ, УЗИ органов малого таза двумя датчиками, УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, общие лабораторные анализы, кровь на онкомаркер (СА–125), холестерин, НОМА–тест (глюкоза+инсулин). Мужской скрининг Для мужчин, только перешагнувших сорокалетний рубеж, особенно важно не упустить тревожные сигналы организма. 40–50 лет – кризисный период, в который умирают многие мужчины.
Скрининг для мужчин ответит на вопросы: • как недопустить развитие инфаркта, инсульта, рака? • как улучшить мое самочувствие? • как мне лучше отдыхать?Скрининг для мужчин включает в себя: прием уролога–андролога, УЗИ МПС (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, органы мошонки, ТРУЗИ), урофлоуметрия, УЗИ щитовидной железы, 4 ИППП (инфекции, передаваемые половым путем), ЭКГ, кровь на онкомаркер (PSA общий), холестерин, НОМА–тест (глюкоза+инсулин). Гастроскрининг Этот вид исследования нужен и мужчинам, и женщинам – это профилактическая программа органов пищеварения. В программу входит: УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа), ФГС с Хелпил тестом, ЭКГ, общие лабораторные анализы, НОМА–тест (глюкоза+инсулин), антитела к гепатитам В, С,HCV, лямблиям и прием у гастроэнтеролога. Скрининг артериальной гипертензии Если Вас мучат головные боли и часто повышается давление, не хочется переплачивать за прием врача и уже с результатами обследования прийти к специалисту, Вам нужно пройти скрининг профилактики артериальной гипертензии. В программу входит: ЭКГ, УЗИ сердца, УЗИ сосудов шеи, Холтер КГ (суточное мониторирование работы сердца), УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек и надпочечников, УЗИ почечных артерий, общие лабораторные анализы, холестерин и прием у кардиолога. Фитнес–скрининг Также для тех, кто планирует заняться фитнесом, и для молодых спортсменов есть фитнес–скрининг. В него входит в том числе стресс– ЭХОКГ, позволяющее рассчитать способность сердечной мышцы выдержать нагрузку. В программу входит: ЭКГ, УЗИ сердца, СТРЕСС–ЭХО (комплексное обследование работы сердца при физических нагрузках), Холтер КГ(суточное мониторирование работы сердца), УЗИ сосудов шеи, УЗИ сосудов нижних конечностей, УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек и надпочечников, общие лабораторные анализы, ТТГ, прием у кардиолога. Своевременная и регулярная диагностика – возможность сохранить свое здоровье на долгие годы. Все программы можно пройти в сопровождении менеджера в течение 1 дня.
Наш адрес: РФ, г.Самара, ул. Мяги, 7 а | Предварительная запись по тел.: 8 (987) 908-46-83, 8 (987) 165-45-08. www. samaradc.ruЛицензия № ЛО-63-01-003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области. Новости Компаний.