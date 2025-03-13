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Спорт

Самая сексуальная боксерша Казахстана отметила важный праздник

По ее словам, выход есть из любой ситуации, все можно изменить, пока ты живешь эту прекрасную жизнь.
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Самая сексуальная боксерша Казахстана отметила важный праздник

Об этом дне именница написала  в своем Instagram.

– С днем рождения меня! Спасибо маме и папе за жизнь. Я родилась весной, когда все расцветает. И мама дала мне прекрасное имя Ангелина, которое по жизни оберегает меня. Вся страна знает, какие сложные периоды я проживала в жизни. Но единственное, что всегда двигало меня вперед, – это мой позитив и любовь к жизни! – написала Лукас.

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По ее словам, выход есть из любой ситуации, все можно изменить, пока ты живешь эту прекрасную жизнь.

По мнению спортсменки, когда мы освобождаемся от своих страхов, мы автоматически освобождаем других.

Поклонники поздравили боксершу с днем рождения и пожелали ей здоровья и счастья.

Ранее спортсменка из ЗКО завоевала «бронзу» чемпионата мира.


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