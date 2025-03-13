Самая сексуальная боксерша Казахстана отметила важный праздник

По ее словам, выход есть из любой ситуации, все можно изменить, пока ты живешь эту прекрасную жизнь.

Об этом дне именница написала в своем Instagram.

– С днем рождения меня! Спасибо маме и папе за жизнь. Я родилась весной, когда все расцветает. И мама дала мне прекрасное имя Ангелина, которое по жизни оберегает меня. Вся страна знает, какие сложные периоды я проживала в жизни. Но единственное, что всегда двигало меня вперед, – это мой позитив и любовь к жизни! – написала Лукас.

По ее словам, выход есть из любой ситуации, все можно изменить, пока ты живешь эту прекрасную жизнь.

По мнению спортсменки, когда мы освобождаемся от своих страхов, мы автоматически освобождаем других.

Поклонники поздравили боксершу с днем рождения и пожелали ей здоровья и счастья.

Ранее спортсменка из ЗКО завоевала «бронзу» чемпионата мира.



