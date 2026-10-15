Самое древнее затонувшее судно обнаружили у берегов Турции

У побережья Турции археологи обнаружили остатки торгового судна, затонувшего в эпоху раннего бронзового века. Возраст находки оценивают в 4400–4700 лет — судно могло отправиться в плавание примерно в то же время, когда строили пирамиду Хеопса.

Деревянные части корабля не сохранились, однако на морском дне уцелел перевозившийся им груз. Среди находок — более 30 керамических сосудов и три крупных каменных якоря. Некоторые сосуды сохранили следы содержимого, что может помочь ученым установить, какие товары перевозили древние мореплаватели. Об этом сообщает BBC, передает МойГород.

На месте крушения было найдено три каменных якоря. Фото: Hakan Öniz

Обломки обнаружили неподалеку от острова Кекова в провинции Анталья. Археологи предполагают, что длина судна составляла около 10 метров, а само оно использовалось для торговли в Средиземном море.

«Эти обломки — словно капсула времени на морском дне», — отметил Хакан Ониз из турецкого Университета Акдениз, руководивший экспедицией Ассоциации средиземноморской археологии.

Как определили возраст судна

Благодаря найденным амфорам можно установить и возраст судна. Фото: Hakan Öniz

Установить точный возраст находки оказалось непросто: деревянный корпус не сохранился, поэтому провести радиоуглеродный анализ органических материалов было невозможно. Вместо этого исследователи изучили форму и особенности изготовления керамических сосудов.

Амфоры из района Кекова имеют характерные признаки: две ручки, выступающий поясок в средней части и плоское дно. По словам Ониза, аналогичные сосуды находили в Египте и на Ближнем Востоке. Их возраст составляет примерно 4400–4700 лет.

«Сравнивая технику отделки... мы можем с уверенностью сказать, что это судно относится к раннему бронзовому веку. Это сто процентов», — заявил археолог.

Что перевозили древние мореплаватели

Пробывшие тысячи лет под водой находки необходимо законсервировать. Фото: Hakan Öniz

После обнаружения амфоры подняли со дна и передали специалистам для консервации. Археолог из австралийского Университета Маккуори Карин Совада осмотрела сосуды и обнаружила внутри некоторых из них значительное количество вязкого блестящего осадка.

«Я заглянула внутрь и едва не лишилась чувств. Я не могла поверить, сколько там было [этого осадка]. Это были не просто пятна... сохранилось значительное количество вещества», — рассказала исследовательница.

Теперь ученые пытаются выяснить, что именно находилось в сосудах. По предварительным предположениям, это могли быть оливковое масло, вино или древесная смола. Не исключено и повторное использование амфор: после доставки товара сосуды могли опорожнять и применять для перевозки других грузов.

Куда направлялось судно

Фото: ВВС

Находка может дать новые сведения о торговых связях в Восточном Средиземноморье в раннем бронзовом веке. Исследователи считают, что судно могло отправиться от восточного побережья Средиземного моря. Среди возможных пунктов назначения называют древнюю Трою, располагавшуюся на территории современной Турции, или остров Крит, где существовала минойская цивилизация.

Морские путешествия в этом районе были опасными. Вблизи Кековы сильные течения и ветры неоднократно становились причиной кораблекрушений. По данным археологов, в местных водах покоятся сотни затонувших судов. Их поиском и изучением занимается Ассоциация средиземноморской археологии.

Хакан Ониз отмечает, что за каждой такой находкой стоят судьбы людей, живших тысячи лет назад.

«Мы первые за пять тысяч лет люди, прикоснувшиеся к этим предметам. Мы постоянно думаем о мореходах, о тех, кто делал амфоры, о тех, кто заносил их на своих плечах на корабль, о женщинах, которые ждали своих так никогда и не вернувшихся мужей», — рассказал он.

За раз водолазы могут провести за исследованием обломков не более 30 минут, потом нужно всплывать. Фото: Hakan Öniz

Самый древний затонувший корабль

Находка у острова Кекова пополнила список древнейших известных затонувших судов. До этого одним из рекордсменов считался корабль, обнаруженный у греческого острова Докос: его возраст оценивают примерно в 4200 лет.

При этом самым древним из известных затонувших судов, у которого сохранились фрагменты деревянного корпуса, считается корабль возрастом около 2400 лет. Его обнаружили в Черном море у побережья Болгарии.