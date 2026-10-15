Самолет разбился во время грозы: среди погибших был ребёнок

Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.

В американском штате Висконсин потерпел крушение небольшой самолёт. В результате авиакатастрофы погибли шесть человек, в том числе ребёнок, передает МойГород со ссылкой на ABC News.

Самолёт Piper PA-46 потерпел крушение в лесистой местности недалеко от города в штате Висконсин. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.

По данным представителей властей, воздушное судно было рассчитано на шесть человек. После поступления нескольких сообщений о падении самолёта спасатели обнаружили на месте происшествия тела пяти взрослых и одного ребёнка.

«Во время авиакатастрофы в этом районе шёл дождь и наблюдалась грозовая активность. Специалисты выясняют, насколько погодные условия могли повлиять на произошедшее.

Перед крушением самолёт поддерживал связь с диспетчерской вышкой ближайшего аэропорта. Следователи изучают аудиозаписи», — говорится в сообщении.

Информацию подтвердили представители правоохранительных органов и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Отмечается, что в результате происшествия никто на земле не пострадал, а здания не получили повреждений. Имена погибших пока не разглашаются.