Самолет рухнул на крышу жилого дома

В американском Хьюстоне (штат Техас) небольшой двухместный самолет совершил аварийную посадку прямо на крышу жилого дома. В результате обычный частный особняк оказался в центре чрезвычайного происшествия, передает МойГород со ссылкой на Мир24.

По информации местного департамента общественной безопасности, на борту находился только пилот. После инцидента его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, во время полета возникла техническая неисправность. Пилот пытался долететь до ближайшего аэродрома, однако не смог сохранить управление воздушным судном и был вынужден искать место для экстренной посадки. В итоге самолет приземлился на крыше жилого дома.

Иллюстративное фото. Pixabay.com

По имеющейся информации, среди жильцов пострадавших нет. Также пока не уточняется, насколько серьезные повреждения получило здание.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уже приступило к расследованию. Специалисты устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего, сообщает ABC.