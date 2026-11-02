Самолет рухнул недалеко от резиденции Трампа: погибли 9 человек

В американском штате Флорида частный самолёт потерпел крушение в округе Палм-Бич. По предварительным данным, все девять человек, находившихся на борту, погибли. Авиакатастрофа произошла примерно в 15 километрах от Мар-а-Лаго — частной резиденции президента США Дональда Трампа, передает МойГород.

Информацию о случившемся в социальной сети X сообщил министр транспорта США Шон Даффи. Он назвал произошедшее ужасной трагедией.

«Все девять человек, находившихся на борту, погибли», — написал глава американского Минтранса.

По словам Даффи, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) направляет группу специалистов на место крушения, чтобы оказать содействие в расследовании Национальному совету по безопасности на транспорте

Как сообщает CNN, власти пока не раскрыли имена погибших и не уточнили, сколько среди них было пассажиров и членов экипажа.

Губернатор Флориды Рон Десантис, комментируя авиакатастрофу, сравнил падение самолёта с полётом ракеты. При этом, по его словам, сообщений о погибших среди людей, находившихся на земле, не поступало.

Представитель окружной администрации сообщил, что после происшествия около 600 человек, находившихся поблизости, нуждаются во временном жилье.

Известно, что самолёт направлялся на Багамские острова.

По данным New York Post, незадолго до падения воздушное судно задело дерево и оборвало линии электропередачи. Очевидцы рассказали, что звук удара был настолько громким, что напоминал взрыв ракеты.

Катастрофа произошла примерно в 15 километрах от Мар-а-Лаго — резиденции Дональда Трампа.