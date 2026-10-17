Самолет рухнул в океан: выжила только 12-летняя девочка

В ночь на 30 июня 2009 года пассажирский самолёт Airbus A310 авиакомпании Yemenia потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту столицы Коморских островов — Морони. На борту находились 153 человека, выжить удалось только одной пассажирке — 12-летней девочке. Катастрофа стала одной из самых трагических в истории авиации Коморских островов и привлекла внимание к вопросам безопасности полётов в сложных погодных условиях, передает МойГород

Последний рейс Yemenia 626

Самолёт Airbus A310-324 с регистрационным номером 7O-ADJ выполнял рейс IY626 из Саны, столицы Йемена, в Морони. Рейс был частью более длинного маршрута, связывавшего Париж и Марсель с Йеменом и Коморскими островами.

На борту находились 142 пассажира и 11 членов экипажа. Многие пассажиры были гражданами Франции или выходцами с Коморских островов, проживавшими во Франции.

Разбившийся самолёт за 2 года и 2 месяца до катастрофы. Фото: Wikipedia

Самолёт вылетел из Саны вечером 29 июня 2009 года. Во время подготовки к полёту возникла проблема с давлением воздуха, создаваемым вспомогательной силовой установкой, поэтому для запуска двигателей пришлось использовать наземное оборудование. В итоге лайнер отправился в путь с задержкой примерно на 24 минуты.

Позднее экипаж связался с диспетчерами аэропорта Морони и получил информацию о погоде. При заходе на посадку пилотам предстояло выполнить визуальный манёвр для выхода на взлётно-посадочную полосу. Ветер был порывистым, а условия требовали особого внимания и точного соблюдения процедуры захода.

Последние минуты перед катастрофой

При заходе на посадку экипаж обсуждал с диспетчером направление и силу ветра. Порывы достигали примерно 30 узлов — около 56 км/ч. Кроме того, не работали некоторые сигнальные огни, которые могли помочь пилотам ориентироваться при визуальном манёвре.

Самолёт отклонился от установленной траектории захода на посадку. Когда лайнер находился на небольшой высоте, в кабине сработали предупреждения о чрезмерной скорости снижения и опасном сближении с землёй. Экипаж попытался восстановить положение самолёта, однако дальнейшие действия привели к потере устойчивости.

По данным расследования, Airbus A310 перешёл в режим сваливания — состояние, при котором крыло перестаёт обеспечивать достаточную подъёмную силу. Самолёт начал быстро терять высоту и около 22:54 по всемирному времени ударился о поверхность Индийского океана примерно в 18 километрах от аэропорта Морони.

152 погибших и единственная выжившая

На борту находились 153 человека — 142 пассажира и 11 членов экипажа. Погибли 152 человека. Единственной выжившей стала 12-летняя Бахия Бакара, которая летела вместе с матерью.

После удара самолёта о воду девочка оказалась в океане среди обломков. Она провела несколько часов в воде, держась за фрагмент обшивки самолёта, пока её не обнаружили спасатели. Бахию доставили в больницу. Её мать погибла.

Байя Бакари (в центре, в одежде чёрного цвета) на годовщине катастрофы в Париже.Фото: Wikipedia

История девочки привлекла международное внимание: выжить после разрушения крупного пассажирского самолёта и провести длительное время в открытом море было крайне необычным случаем.

Что установило расследование

Расследование проводили авиационные власти Коморских островов при участии специалистов из Франции, Йемена и США. Окончательный отчёт опубликовали 25 июня 2013 года.

Согласно выводам комиссии, основной причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа при управлении самолётом во время нестабилизированного визуального захода на посадку. Пилоты были сосредоточены на контроле траектории и поиске взлётно-посадочной полосы, из-за чего, вероятно, не смогли должным образом отреагировать на многочисленные предупреждения бортовых систем.

Среди сопутствующих факторов расследование назвало сложные погодные условия, недостаточную подготовку экипажа к выполнению соответствующего манёвра в Морони и несоблюдение процедуры действий после предупреждения о необходимости немедленно набирать высоту.

Поиски обломков и бортовых самописцев осложнялись тем, что самолёт затонул на глубине около 1 200 метров. Самописцы удалось поднять со дна в августе 2009 года. Из-за повреждения карт памяти извлечение данных потребовало дополнительной работы, но специалистам удалось восстановить основную часть записей.

Катастрофа рейса IY626 стала одной из самых тяжёлых трагедий в истории Коморских островов. Она показала, насколько опасным может быть заход на посадку в сложных условиях, если экипаж теряет контроль над траекторией и не успевает правильно отреагировать на предупреждения самолётных систем.