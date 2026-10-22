Самолёт врезался в гору при заходе на посадку: погибли 152 человека

Лайнер выполнял внутренний рейс из Карачи и заходил на посадку в условиях плохой видимости. В результате катастрофы погибли все 152 человека, находившиеся на борту: 146 пассажиров и шесть членов экипажа. Это крупнейшая по числу погибших авиакатастрофа в истории Пакистана, передает МойГород

Трагедия произошла в предгорьях Гималаев, примерно в 15–18 километрах от аэропорта Исламабада. Самолёт столкнулся с горным склоном во время захода на посадку. После удара лайнер был полностью разрушен. Поиски погибших и бортовых самописцев осложнялись сильными дождями и труднодоступным рельефом местности.

Разбившийся самолёт за месяц до катастрофы. Фото: Википедия

Последний рейс

Airbus A321 выполнял рейс ED202 по маршруту Карачи — Исламабад. Самолёт вылетел утром 28 июля. На борту находились 152 человека, включая экипаж.

При приближении к столице Пакистана погодные условия ухудшились. Во время захода на посадку самолёт отклонился от безопасной траектории и оказался в районе холмов Маргалла. Несмотря на предупреждения диспетчеров, лайнер продолжал движение в сторону возвышенности и врезался в склон горы.

Обломки самолёта разбросало по гористой местности. Из-за дождя, тумана и сложного рельефа спасателям было трудно добраться до места катастрофы. Выживших обнаружить не удалось.

Что установило расследование

Расследование катастрофы проводило Управление гражданской авиации Пакистана. Специалисты изучили записи бортовых самописцев, переговоры экипажа с диспетчерами, траекторию полёта и погодные условия.

Согласно опубликованному отчёту, одной из ключевых причин трагедии стали ошибки экипажа при выполнении захода на посадку. Командир воздушного судна Перваиз Икбал Чаудхри не обеспечил соблюдение необходимых процедур и не отреагировал должным образом на предупреждения о приближении к опасному рельефу. В отчёте также отмечались потеря пространственной ориентировки и напряжённая обстановка в кабине пилотов.

Записи переговоров показали, что командир разговаривал со вторым пилотом в резком и уничижительном тоне. По данным расследования, это могло мешать эффективному взаимодействию между членами экипажа в критический момент полёта. Диспетчеры неоднократно предупреждали пилотов о необходимости изменить траекторию, однако предотвратить столкновение не удалось.

При этом расследование также рассматривало работу наземных служб и организационные факторы. В последующих сообщениях о материалах дела упоминались вопросы к подготовке сотрудников управления воздушным движением и оснащению диспетчерской инфраструктуры.

Последствия катастрофы. Фото: Википедия

Одна из самых тяжёлых авиакатастроф страны

Катастрофа рейса ED202 стала крупнейшей авиакатастрофой в истории Пакистана по числу погибших. Трагедия потрясла страну: власти выразили соболезнования семьям жертв, а 29 июля 2010 года было объявлено днём национального траура.

Эта катастрофа стала одним из известных примеров так называемого столкновения исправного самолёта с землёй или препятствием при управляемом полёте. В авиационной безопасности такие происшествия обозначают термином CFIT. Они особенно опасны, когда экипаж теряет понимание своего положения относительно рельефа, а неблагоприятная погода сокращает время на исправление ошибки.

История рейса Airblue показала, насколько важны соблюдение процедур захода на посадку, своевременная реакция на предупреждения и слаженная работа пилотов и диспетчеров. Даже при исправности самолёта сочетание человеческих ошибок, сложных погодных условий и нарушений взаимодействия может привести к катастрофическим последствиям.