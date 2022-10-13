– Мне поступило множество положительных отзывов, люди отмечают высокий уровень девушек. Участниц готовили высококвалифицированные специалисты, среди которых актрисы, хореографы, тренеры по дефиле, режиссёр-постановщик. У девочек был насыщенный график, они принимали участие в фотосессиях, в благотворительных акциях. Все девушки были достойными этого звания, все талантливые, я сама до последнего не знала, кто победит. Все девушки разносторонние, не только красивые, но и умные, все читают, занимаются спортом, вокалом. Нашему жюри было сложно, они долго совещались, но сделали свой выбор, - рассказала Жулдыз Хуспанова.

– Мы сейчас ведём переговоры с организаторами республиканского конкурса. Надеемся, что её допустят. Но если вдруг не разрешат, то вместо неё поедет первая вице-мисс. Анастасия ещё совсем юная, и я думаю, она в следующем году сможет принять участие, - сказала Жулдыз Хуспанова.

12 октября во Дворце культуры «Атамекен» прошёл ежегодный конкурс «Мисс Уральск-2022». В нём принимали участие 16 красавиц в возрасте от 16 лет. По словам генерального директора конкурса Жулдыз Хуспановой, всех участниц готовили высококвалифицированные специалисты.По мнению жюри, самой красивой девушкой Уральска стала 16-летняя Анастасия Январева. Она учится в 10 классе СОШ №21. Помимо учёбы у девушки множество хобби и увлечений, она рисует в технике арт, много читает о саморазвитии, занимается спортом и посещает модельную школу. В будущем красавица планирует поступить на факультет журналистики в Санкт-Петербургский государственный университет. Организаторы назвали Анастасию Рапунцель. Однако Анастасию Январеву могут не допустить к участию в республиканском конкурсе, так как в нём могут участвовать девушки старше 17 лет.Победительница в подарок получила от спонсоров золотое украшение, сертификат на 200 тысяч от генерального спонсора, корзину с косметикой и средств по уходу за кожей, сертификат на 100 тысяч от мебельного салона, и конечно же, цветы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.