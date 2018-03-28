Самые крупные пожары Уральска

В свете последних событий, произошедших в городе Кемерово, корреспонденты "МГ" сделали подборку пожаров, которые произошли в торговых центрах, развлекательных комплексах и магазинах Уральска. Одним из самых крупных пожаров, который произошел в Уральске в 2017 году, стал пожар в ночном клубе "Шале". Со слов владельца заведения, все произошло из-за хлопка газа. Здание загорелось мгновенно, и, к счастью, пострадавших не было, так как все произошло днем. Сами работники клуба выбежали на улицу, не взяв с собой даже личные вещи, так как за считанные минуты дым заполонил все помещение. Стоит отметить