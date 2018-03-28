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Происшествия Социум

Самые крупные пожары Уральска

В свете последних событий, произошедших в городе Кемерово, корреспонденты "МГ" сделали подборку пожаров, которые произошли в торговых центрах, развлекательных комплексах и магазинах Уральска. Одним из самых крупных пожаров, который произошел в Уральске в 2017 году, стал пожар в ночном клубе "Шале". Со слов владельца заведения, все произошло из-за хлопка газа. Здание загорелось мгновенно, и, к счастью, пострадавших не было, так как все произошло днем. Сами работники клуба выбежали на улицу, не взяв с собой даже личные вещи, так как за считанные минуты дым заполонил все помещение. Стоит отметить
gorod
Самые крупные пожары Уральска
В свете последних событий, произошедших в городе Кемерово, корреспонденты "МГ" сделали подборку пожаров, которые произошли в торговых центрах, развлекательных комплексах и магазинах Уральска.
Одним из самых крупных пожаров, который произошел в Уральске в 2017 году, стал пожар в ночном клубе "Шале". Со слов владельца заведения, все произошло из-за хлопка газа. Здание загорелось мгновенно, и, к счастью, пострадавших не было, так как все произошло днем. Сами работники клуба выбежали на улицу, не взяв с собой даже личные вещи, так как за считанные минуты дым заполонил все помещение. Стоит отметить, что произошло все 26 октября 2017 года, но расследование до сих пор не окончено и точной причины возгорания так и не выяснили.
7 декабря 2015 года в ТРК "Орал" загорелась вывеска над главным входом. Посетителей, которые находились в это время в здании, пожарные эвакуировать не стали, так как пожар смогли ликвидировать быстро.
В январе 2014 года в самом центре города сгорел комплекс "Каменный", из которого пожарные эвакуировали 35 человек. Комплекс сгорел из-за замыкания электропроводки. Позже стало известно, что в последний раз торговый комплекс «Каменный» пожарные проверяли в 2011 году и нарушений выявлено не было.
17 мая 2013 года пламя охватило порядка 500 квадратных метров здания на проспекте Достык. В одном строении находились три магазина "Милавица", "ЛисА", "Талисман" и кафе "У камина". Тогда журналистам на брифинге в ДЧС рассказали, что по предварительной версии возгорание произошло из-за нарушения норм при строительстве, на третьем этаже здания шел ремонт.
Несмотря на огромное количество пожаров в Уральске, самым запоминающимся остается возгорание в торговом доме "Дом Быта". 4-этажное здание сгорело 24 января 2011 года. Тогда из здания было эвакуировано 35 человек.  По данным службы пожаротушения ДЧС ЗКО, возгорание произошло в бутике №10, расположенном на втором этаже. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. К счастью, все эти пожары обошлись без жертв. Но после трагического случая в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово, глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ поручил пожарным проверить все торговые объекты на наличие нарушений в работе пожарной безопасности. Всего ДЧС ЗКО планируют проверить 55 объектов предпринимательства.
Пожар ТРЦ

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