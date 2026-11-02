Самые страшные авиакатастрофы в истории мировой авиации

За всю историю гражданской авиации произошли десятки крупных катастроф, унесших сотни человеческих жизней. Некоторые из них стали крупнейшими трагедиями в истории авиаперевозок и навсегда изменили подход к безопасности полётов. Вспоминаем пять самых масштабных авиакатастроф в мире, которые потрясли человечество, передает МойГород

1. Катастрофа на Тенерифе — 583 погибших

Фото: Википедия

Дата: 27 марта 1977 года

Эта катастрофа считается крупнейшей в истории авиации по числу погибших непосредственно в авиационном происшествии.

В тот день два пассажирских Boeing 747 оказались в аэропорту Лос-Родеос после того, как из-за угрозы взрыва в другом аэропорту самолёты перенаправили на Тенерифе. Из-за большого количества бортов аэродром оказался перегружен.

Позже на взлётно-посадочной полосе образовался густой туман. Самолёт KLM начал разбег для взлёта, хотя Boeing 747 авиакомпании Pan Am ещё находился на полосе и пытался найти съезд с неё.

Экипажи не смогли вовремя избежать столкновения. Лайнер KLM врезался в самолёт Pan Am на большой скорости. Оба Boeing 747 загорелись.

В катастрофе погибли 583 человека: 248 находившихся на борту KLM и 335 пассажиров и членов экипажа Pan Am. Выжить удалось 61 человеку, все они находились в самолёте Pan Am.

2. Катастрофа Japan Airlines Flight 123 — 520 погибших

Фото: Википедия

Дата: 12 августа 1985 года

Это крупнейшая авиакатастрофа с участием одного самолёта в истории авиации.

Boeing 747 японской авиакомпании Japan Airlines выполнял внутренний рейс из Токио в Осаку. Примерно через 12 минут после взлёта в задней части самолёта произошёл мощный разрыв герметичной переборки.

Причиной стала неправильная ремонтная работа, проведённая после прежнего повреждения хвостовой части самолёта. В результате разрушилась часть конструкции, а также были повреждены все четыре гидравлические системы управления.

Самолёт фактически потерял возможность нормально управлять рулевыми поверхностями. Экипаж около 32 минут пытался удержать Boeing в воздухе, используя оставшиеся возможности управления двигателями.

Однако справиться с повреждениями не удалось. Лайнер врезался в горную местность.

На борту находились 524 человека. Погибли 520, выжить удалось лишь четырём пассажирам.

3. Столкновение самолётов над Индией — 349 погибших

Фото ©REUTERS

Дата: 12 ноября 1996 года

Эта трагедия особенно важна для Казахстана, поскольку одним из двух самолётов, участвовавших в столкновении, был казахстанский Ил-76.

Вечером 12 ноября 1996 года пассажирский Boeing 747 авиакомпании Saudi Arabian Airlines выполнял рейс из Дели в Дахран. В это же время Ил-76 авиакомпании Kazakhstan Airlines заходил на посадку в Дели.

Самолёты оказались на пересекающихся траекториях. Казахстанский борт начал снижаться ниже установленной высоты и оказался на пути саудовского Boeing 747.

Лайнеры столкнулись в воздухе. Оба самолёта разрушились и упали на землю.

На борту Boeing 747 находились 312 человек, на казахстанском Ил-76 — 37. Все 349 пассажиров и членов экипажей погибли.

Эта катастрофа стала крупнейшим столкновением двух самолётов в воздухе по числу погибших. После трагедии в регионе усилили требования к разделению воздушного пространства и использованию бортовых систем предупреждения столкновений.

4. Turkish Airlines Flight 981 — 346 погибших

Дата: 3 марта 1974 года

Эта катастрофа произошла вскоре после взлёта из парижского аэропорта Орли. Самолёт Turkish Airlines выполнял рейс из Стамбула в Лондон с промежуточной посадкой в Париже.

На высоте примерно 3,5 километра у лайнера оторвалась грузовая дверь. Из-за внезапной разгерметизации разрушилась часть пола пассажирского салона. Повреждения затронули важные системы управления самолётом.

В результате экипаж потерял возможность контролировать лайнер. DC-10 рухнул в лесной массив неподалёку от Парижа.

На борту находились 346 человек — 335 пассажиров и 11 членов экипажа. Никто не выжил.

5. Air India Flight 182 — 329 погибших

Фото: public domai

Дата: 23 июня 1985 года

Одна из самых трагических катастроф в истории гражданской авиации произошла в результате террористического акта.

Boeing 747 авиакомпании Air India выполнял рейс из Монреаля через Лондон в Бомбей. Во время полёта над Атлантическим океаном на борту произошёл взрыв.

Самолёт разрушился в воздухе и упал в океан. Погибли все 329 человек, находившиеся на борту, включая 307 пассажиров и 22 членов экипажа.

Расследование установило, что причиной катастрофы стало взрывное устройство, заложенное в зарегистрированный багаж. Теракт был связан с экстремистской группировкой сикхских сепаратистов.

Трагедия привела к серьёзному пересмотру мер авиационной безопасности, особенно правил досмотра багажа и его сопоставления с пассажирами, находящимися на борту.