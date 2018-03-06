Сауль «Канело» Альварес попался на допинге перед реваншем с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) провалил допинг-тест перед вторым боем с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), сообщает Vesti.kz. Фото с сайта www.badlefthook.com Информацию подтвердила промоутерская компания Golden Boy Promotions, которая распространила в СМИ официальное заявление. Текст заявления опубликован на BoxingScene и в других изданиях. В допинг-пробе Альвареса обнаружено незначительное количество кленбутерола. Этот препарат помогает человеку наращивать мышечную массу и сжигат