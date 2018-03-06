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Спорт

Сауль «Канело» Альварес попался на допинге перед реваншем с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) провалил допинг-тест перед вторым боем с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), сообщает Vesti.kz. Фото с сайта www.badlefthook.com Информацию подтвердила промоутерская компания Golden Boy Promotions, которая распространила в СМИ официальное заявление. Текст заявления опубликован на BoxingScene и в других изданиях. В допинг-пробе Альвареса обнаружено незначительное количество кленбутерола. Этот препарат помогает человеку наращивать мышечную массу и сжигат
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Сауль «Канело» Альварес попался на допинге перед реваншем с Головкиным
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) провалил допинг-тест перед вторым боем с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), сообщает Vesti.kz.
Фото с сайта www.badlefthook.com Информацию подтвердила промоутерская компания Golden Boy Promotions, которая распространила в СМИ официальное заявление. Текст заявления опубликован на BoxingScene и в других изданиях. В допинг-пробе Альвареса обнаружено незначительное количество кленбутерола. Этот препарат помогает человеку наращивать мышечную массу и сжигать жир, а вне спорта используется в животноводстве для наращивания массы животных. В заявлении Golden Boy говорится, что кленбутерол мог попасть в организм Альвареса вместе с зараженным мясом, что случилось с десятками мексиканских спортсменов в последнее время. Это подтвердил и Дэниэль Айкнер - директор лаборатории SMRTL в Солт-Лейк-Сити, которая имеет аккредитацию WADA (Всемирного антидопингового агентства). Информацию о своем положительном допинг-тесте Альварес сразу передал промоутеру Тому Леффлеру, который представляет интересы Головкина, и Атлетической комиссии штата Невада, так как эта организация отвечает за организацию боев в Лас-Вегасе. В заявлении Golden Boy подчеркивается, что Альварес перед своими последними 12 боями настаивал на обязательных допинг-тестированиях VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) и никогда не подозревался в нарушении правил. В ближайшее время он переместит тренировочный лагерь из Мексики в США и готов сдать необходимое количество допинг-тестов до и после боя. Второй бой Головкин - Альварес запланирован на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Официального сообщения о переносе или отмене поединка не поступало. Первый бой Головкина и Альварес проходил 16 сентября на той же площадке и завершился ничьей.

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