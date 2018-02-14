Саундтрек к фильму Нуртаса Адамбая записали на песню уральских музыкантов

8 марта на экраны казахстанских кинотеатров выйдет фильм Нуртаса Адамбая "Я -жених", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из соцсети Выбирая саундтрек для фильма, известный актер в соцсетях увидел видео уральских парней Артура Давлетьярова и Раимбека Бактыгереева, в котором они исполняют песню "Самая вышка". Ему очень понравилось творчество ребят, после чего Нуртас Адамбай пригласил молодых исполнителей на съемки клипа на их песню. Теперь "Самая вышка" станет саундтреком комедийного фильма, который скоро выйдет в прокат. Как выяснилось, Артур и Раимбек работают в Уральской студии з