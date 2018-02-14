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Социум

Саундтрек к фильму Нуртаса Адамбая записали на песню уральских музыкантов

8 марта на экраны казахстанских кинотеатров выйдет фильм Нуртаса Адамбая "Я -жених", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из соцсети Выбирая саундтрек для фильма, известный актер в соцсетях увидел видео уральских парней Артура Давлетьярова и Раимбека Бактыгереева, в котором они исполняют песню "Самая вышка". Ему очень понравилось творчество ребят, после чего Нуртас Адамбай пригласил молодых исполнителей на съемки клипа на их песню. Теперь "Самая вышка" станет саундтреком комедийного фильма, который скоро выйдет в прокат. Как выяснилось, Артур и Раимбек работают в Уральской студии з
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Саундтрек к фильму Нуртаса Адамбая записали на песню уральских музыкантов
8 марта на экраны казахстанских кинотеатров выйдет фильм Нуртаса Адамбая "Я -жених", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из соцсети Выбирая саундтрек для фильма, известный актер в соцсетях увидел видео уральских парней Артура Давлетьярова и Раимбека Бактыгереева, в котором они исполняют песню "Самая вышка". Ему очень понравилось творчество ребят, после чего Нуртас Адамбай пригласил молодых исполнителей на съемки клипа на их песню. Теперь "Самая вышка" станет саундтреком комедийного фильма, который скоро выйдет в прокат. Как выяснилось, Артур и Раимбек работают в Уральской студии звукозаписии «DDrecords». В своих аккаунтах социальных сетях студия публиковала новые песни уральских талантов. Так ребят и заметили известные творческие люди . Ребята не могли поверить, когда узнали, что их ищет сам Нуртас.  Уже 1 февраля полным ходом шли подготовительные работы к съемкам. А 2 февраля был снят клип. Сегодня этот клип Адамбай опубликовал на своих личных страницах в соцсетях. В процессе работы Нуртас Адамбай поделился в соцсетях со своими подписчиками, что очень рад, что смог поддержать молодых талантливых ребят из Уральска. «Самая Вышка» саундтрек к фильму «Я-жених». 8 марта в кино!» – написал Нуртас Адамбай в "Инстаграм". wnxbF8zM8qU Анна СУВОРОВА
клип

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