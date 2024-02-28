Игорь Санджиев почти год живет в Казахстане. Мужчина родом из Элисты (столица Калмыкии), в прошлом году его мобилизовали. В марте 2023 года Санджиев сбежал из воинской части. Пересёк границу в районе села Сайхин и оказался в Уральске. Здесь россиянин попросил предоставить ему статус беженца. Однако в управлении координации занятости и социальных программ ЗКО ему отказали.

Не согласившись с таким решением, Игорь Санджиев подал в суд на ведомство. Но суд трижды ему отказал в иске.

Находясь в Уральске, Санджиев получил приглашение от Франции, где ему обещали предоставить статус беженца. Россиянин оформил все необходимые документы, получил выездную визу. Но от отъезда в Европу Санджиев отказался, так как во Франции ему предложили лишь расположение в лагере мигрантов. Сейчас он остановился в Астане.

По словам Игоря, в Казахстане ему приходится не сладко. В работе ему отказывают, так как документов, удостоверяющих личность у него нет. Паспорт Санджиева остался в воинской части, из которой он бежал.

– Меня даже не берут в дворники или охранники. Наверное, не хотят лишних проблем, ведь я не желанный гость в Казахстане. Везде только обещают. Денег тоже нет, в центрах адаптации мест нет. Ночую на вокзале, ем раз в три дня. Тяжело, конечно, но иного выхода нет. В марте нужно будет ехать в Уральск, нужно продлевать свидетельство лица, ищущего убежище, - рассказал Игорь Санджиев.

Возвращаться на Родину россиянин не торопится, так как опасается преследования. Кстати, по словам Санджиева, его в Элисте заочно уже привлекли к административной ответственности за дискредитацию российской армии и обязал его выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

– О том, что меня привлекли к ответственности я узнал из интернета. Оказалось, что сотрудники, якобы мониторили соцсети и в апреле и ноябре наткнулись на видеозаписи с моим интервью. (именно в апреле и ноябре на интернет-портале mgorod.kz были размещены статьи с интервью Санджиева - прим. автора). Элистинским городским судом я оштрафован на 30 тысяч рублей. Решение было вынесено 30 января. Это же нонсенс, когда суд наказывает человека за то, что он совершил в другой стране. Ведь дела должны рассматриваться по месту, - говорит Игорь Санджиев.

По сей день россиянин еще не получил на руки решение суда. Однако твердо намерен его обжаловать. Сейчас он ждет документы для обжалования из Элистинского городского суда, которые истребовал по почте. Решение он собирается обжаловать в Верховном суде Калмыкии.