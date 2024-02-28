В специализированном межрайонном суде по уголовным делам завершилось рассмотрение уголовного дела по факту смерти молодого мужчины. На скамье подсудимых 18-летний Ержан Кадырбаев (тот самый сын судьи, на момент преступления был несовершеннолетним) и 20-летний Ерназ Сатпаев. Их обвиняют в хулиганстве и в похищении человека по предварительному сговору.

Преступление произошло 13 марта прошлого года. Тогда подсудимые вывезли двоих парней в район Самал-3. Позже полицейские нашли труп Наримана Рагуфа, а второй мужчина, Дархан Маемиров, был признан потерпевшим. Экспертиза показала, что Рагуф скончался от переохлаждения, однако родные не верят в это.

Сегодня, 28 февраля, судебное разбирательство по этому делу завершилось. Адвокаты подсудимых попросили судью Асланбека Дюсенгалиева приобщить к материалам дела нотариально заверенный отказ от претензий Дархана Маемирова. В нем говорится, что потерпевший Маемиров каких-либо претензий и обид к Ержану Кадырбаеву не имеет.

– Что тут говорить? Здесь уже все факты на лицо, - ответила мать погибшего Назгуль Махмудова.

Далее суд приступил к исследованию материалов дела. На обозрение присутствующих были предоставлены записи с камер наружного видео наблюдения. Так, камеры торгового дома засняли момент, когда внедорожник покидает территорию ночного клуба. Далее на видеокамеры частных домов в районе Самал-3 попал момент приезда Toyota Land Cruiser. За рулем был Ержан Кадырбаев. Кстати, он объяснил, что сел за руль будучи несовершеннолетним, потому что Ерназ Сатпаев был в тот вечер выпившим.

На первой записи внедорожник заезжает на ту самую улицу, где произошло преступление. На следующих кадрах видно, как Наримана Рагуфа вытаскивают из машины, тот падает на землю. В какой-то момент погибший встает и начинает убегать вдоль улицы. Сатпаев бросается за ним вслед. Далее не спеша в их сторону направляется Кадырбаев. Обратно Рагуфа тащит Сатпаев.

Следующий процесс назначен на 15 марта. Суд даст возможность выступить сторонам в прениях. После чего подсудимым будет предоставлено право последнего слова.