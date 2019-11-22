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Происшествия Социум

Сбивший насмерть школьницу в Уральске водитель рассказал, куда он торопился в тот вечер (видео)

Валерий Петрунин в суде признал свою вину и просил не лишать его свободы из-за болезни жены, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 22 ноября, в Уральском городском суде под председательством следственного судьи Нурлана Губашева была рассмотрена санкция на арест Валерия Петрунина. Подозреваемый в зале суда свою вину признал полностью, выразил искренние соболезнования близким погибшей девочки и просил суд не лишать его свободы. - Я прошу вас, не лишайте меня свободы, моя жена больна лейкемией и ее роды вот-вот должны пройти в Алматы. В день аварии я торопился к жене, она позвонила
Арайлым Усербаева
Сбивший насмерть школьницу в Уральске водитель рассказал, куда он торопился в тот вечер (видео)
Валерий Петрунин в суде признал свою вину и просил не лишать его свободы из-за болезни жены, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 22 ноября, в Уральском городском суде под председательством следственного судьи Нурлана Губашева была рассмотрена санкция на арест Валерия Петрунина. Подозреваемый в зале суда свою вину признал полностью, выразил искренние соболезнования близким погибшей девочки и просил суд не лишать его свободы. - Я прошу вас, не лишайте меня свободы, моя жена больна лейкемией и ее роды вот-вот должны пройти в Алматы. В день аварии я торопился к жене, она позвонила и сказала, что ей плохо, - сказал в суде в свое оправдание Валерий Петрунин. - В горле ком, мне плохо. Выпустите меня на свободу, хочу хоть как-то помочь семье погибшей девочки. Валерия Петрунина арестовали на два месяца на время следствия по статьям 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами"и 347 "Оставление места дорожно-транспортного происшествия" УК РК. Стоит отметить, что Валерий Петрунин был ранее судим за кражу. Кроме этого, мужчина ранее был лишен права управлять автотранспортным средством. – Вы совершили уголовное правонарушение средней степени тяжести. Однако до совершения уголовного правонарушения вы неоднократно  привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством без разрешения, что и повлекло такие трагические последствия. После совершения ДТП вы скрылись с места преступления, тем самым пытались уклониться от уголовной ответственности. Вы представляете опасность для общества, - заявил Нурлан Губашев. Напомним, 20 ноября в 20.50 в 5 микрорайоне на ул. Нур неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Девочка скончалась до приезда скорой помощи. В час ночи водитель был установлен. Он водворен в ИВС, начато досудебное расследование. Погибшая Айару Ермек была старшим ребенком в семье и увлекалась карате и танцами. В момент ДТП она переходила дорогу в руке со светоотражающей лентой, Айару была уверена, что водитель увидит ее и остановится перед пешеходным переходом. 21 ноября, на злополучном пешеходном переходе установили освещение. 21 ноября после обеда отец Айару Ермек поехал в морг, чтобы забрать тело дочери. Однако выяснилось, что сотрудники СМЭ перепутали и отправили тело Айару в Сайхин вместо другой умершей девочки. Руководитель отдела центра судебной экспертизы сообщил, что в ведомстве ведется служебное расследование, санитар будет уволен, а руководитель отдела, который курирует выдачу тел родным, и директор центра экспертиз г. Уральска получат строгий выговор. Айару Ермек пришли проводить в последний путь сотни уральцев.
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