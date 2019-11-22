Сбивший насмерть школьницу в Уральске водитель рассказал, куда он торопился в тот вечер (видео)

Валерий Петрунин в суде признал свою вину и просил не лишать его свободы из-за болезни жены, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 22 ноября, в Уральском городском суде под председательством следственного судьи Нурлана Губашева была рассмотрена санкция на арест Валерия Петрунина. Подозреваемый в зале суда свою вину признал полностью, выразил искренние соболезнования близким погибшей девочки и просил суд не лишать его свободы. - Я прошу вас, не лишайте меня свободы, моя жена больна лейкемией и ее роды вот-вот должны пройти в Алматы. В день аварии я торопился к жене, она позвонила