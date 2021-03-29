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Социум От сердца к сердцу

Сбор для Эмира закрыт. Малыш из Аксая сможет получить укол за миллиард тенге

Неравнодушные граждане общими усилиями смогли собрать миллиард тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вечером 29 марта родители Эмира Сабина Давлеткалиева и Талех Шахмаров в социальных сетях сообщили радостную новость. Необходимая сумма для заветного укола собрана. – Дорогие наши волшебники, у нас для вас отличная новость. Сбор закрыт! Поздравляем всех и хотим выразить огромную благодарность за поддержку и веру в нас. Ведь это стало возможным благодаря вам. А также благодарим нашего главного анонимного волшебника, который внес крупную сумму, тем самым закрыв сбор с учетом расходов
Арайлым Усербаева
Сбор для Эмира закрыт. Малыш из Аксая сможет получить укол за миллиард тенге
50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границей
50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границей
Неравнодушные граждане общими усилиями смогли собрать миллиард тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Время беспощадно идет против Эмира: на заветный укол не хватает чуть более 300 миллионов тенге
Время беспощадно идет против Эмира: на заветный укол не хватает чуть более 300 миллионов тенге
Вечером 29 марта родители Эмира Сабина Давлеткалиева и Талех Шахмаров в социальных сетях сообщили радостную новость. Необходимая сумма для заветного укола собрана. – Дорогие наши волшебники, у нас для вас отличная новость. Сбор закрыт! Поздравляем всех и хотим выразить огромную благодарность за поддержку и веру в нас. Ведь это стало возможным благодаря вам. А также благодарим нашего главного анонимного волшебника, который внес крупную сумму, тем самым закрыв сбор с учетом расходов на реабилитацию для нашего Эмирчика. Хотим отметить, что одним из очень важных факторов закрытия сборов стало то, что мы сможем получить лечение в России. Мы надеемся, что закрытие этого, казалось бы невозможного сбора послужит толчком в борьбе за жизнь детей со СМА и привлечет внимание общественности и нашего здравоохранения. В Казахстане около 200 пациентов со СМА, они также ждут своего чуда, которое должно совершить наше правительство, а именно в срочном порядке зарегистрировать, закупить и обеспечить препаратом наших граждан, которые имеют право на жизнь и на будущее, - сообщил Талех Шахмаров. Мама мальчика еще раз поблагодарила неравнодушных граждан и отметила, что для них была важна каждая сумма и каждый добрый комментарий. - Хотим еще раз поблагодарить всех вас. Чудо произошло благодаря каждому из вас, каждой вложенной сумме, каждому комментарию, а главное вере в то, что это возможно. Наш Эмир будет жить, - отметила женщина. К слову, долгожданный укол Эмир сможет получить в России. Напомним, у Эмира страшный диагноз - спинальная мышечная атрофия. В свои почти 2 года он не ходит, не ползает, может лишь сидеть. Болезнь опасна тем, что со временем у него ослабнут все мышцы и он не сможет дышать, у него может произойти остановка сердца. Помочь малышу можно с помощью укола, который делают лишь за границей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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