Сбор для Эмира закрыт. Малыш из Аксая сможет получить укол за миллиард тенге

Неравнодушные граждане общими усилиями смогли собрать миллиард тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вечером 29 марта родители Эмира Сабина Давлеткалиева и Талех Шахмаров в социальных сетях сообщили радостную новость. Необходимая сумма для заветного укола собрана. – Дорогие наши волшебники, у нас для вас отличная новость. Сбор закрыт! Поздравляем всех и хотим выразить огромную благодарность за поддержку и веру в нас. Ведь это стало возможным благодаря вам. А также благодарим нашего главного анонимного волшебника, который внес крупную сумму, тем самым закрыв сбор с учетом расходов