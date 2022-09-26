Хозяева встречи нуждались в победе, чтобы досрочно занять первое место в группе и пройти в лигу В. Гости же пытаются выжить в дивизионе С. Ещё до начала матча казахстанцы являлись фаворитами, по мнению аналитиков БК Zeint, обзор которой можно найти на

Vseprosport.ru

. Эксперты оценивали вероятность победы хозяев примерно в 44%, гостей — в 28%.

С первых минут Беларусь активно пошла в атаку, однако Казахстан сумел выровнять игру и вырвался вперёд после гола Рамзана Оразова на 29-й минуте. Гости в конце первого тайма сумели восстановить равенство в счёте благодаря точному удару Павла Савицкого. При счёте 1:1 команды отправились в раздевалку.

Во второй половине матча шансы забить были и у гостей, и у хозяев. После того, как главные тренеры сделали замены, подопечные Магомеда Адиева смогли прибавить и добыть победу: точку в матче поставил Бактиёр Зайнутдинов, забивший на 79-й минуте. Этот триумф в игре с Беларусью стал для Казахстана первым в истории личных встреч сборных.

Благодаря домашней победе наша команда стала лидером группы и досрочно вышла в дивизион B Лиги наций.