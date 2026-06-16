15 июня авиакомпания SCAT Airlines выполнила первый рейс по новому международному маршруту Шымкент – Новосибирск. Новый рейс стал ещё одним шагом в развитии международной маршрутной сети авиакомпании и открыл для пассажиров удобное прямое направление из юга Казахстана в крупнейший город Сибири.

Теперь добраться из Шымкента в Новосибирск можно без пересадок — быстро, комфортно и с удобным расписанием для поездок на несколько дней, деловых встреч, учёбы, отдыха или визита к близким.

Расписание полётов:

Шымкент – Новосибирск — по понедельникам и четвергам

Новосибирск – Шымкент — по вторникам и пятницам

Полёты выполняются на современных воздушных судах SCAT Airlines. Расписание выстроено так, чтобы пассажиры могли удобно планировать как короткие поездки, так и более продолжительные путешествия.

Новый маршрут — больше возможностей через Шымкент

Шымкент продолжает укреплять роль одного из ключевых хабов SCAT Airlines. Новый рейс не только соединяет два крупных города прямым авиасообщением, но и расширяет возможности для транзитных путешествий через южный мегаполис Казахстана.

Пассажиры из Новосибирска могут воспользоваться удобными стыковками через Шымкент и продолжить путешествие по направлениям маршрутной сети SCAT Airlines. Из Шымкента доступны рейсы в Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Тбилиси, Будапешт, Мюнхен, Камрань и Сиань.

Для жителей Шымкента новый рейс открывает прямой доступ в один из самых динамичных городов Сибири — без лишних пересадок и долгих ожиданий в пути.

Новосибирск — город науки, театров и больших маршрутов

Новосибирск — это город с характером: крупный деловой, образовательный и культурный центр Сибири, где современный ритм большого города сочетается с атмосферой научных кварталов, театральной жизнью и широкими городскими пространствами.

Здесь находятся известные университеты и исследовательские центры, а одной из главных культурных достопримечательностей города считается Новосибирский государственный академический театр оперы и балета — один из крупнейших театров в регионе. Для прогулок и отдыха гости города выбирают набережную реки Обь, городские парки, современные общественные пространства и маршруты, с которых начинается знакомство с Сибирью.

Новый рейс SCAT Airlines делает Новосибирск ближе для туристов, студентов, представителей бизнеса и всех, кто давно планировал это направление, но откладывал поездку из-за необходимости лететь с пересадками.

Билеты уже доступны на официальном сайте scat.kz, в мобильном приложении SCAT Airlines, а также во всех авиакассах и доступных сервисах бронирования.