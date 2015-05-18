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Сделка Shell и BG может лишить их доли в Карачаганакском месторождении Казахстана

Фото © меркатор Нефтегазовый гигант Royal Dutch Shell при поглощении британской нефтегазовой компании BG Group plc может потерять ее долю в крупном месторождении Казахстана, так как правительство страны в случае завершения сделки может претендовать на акции BG Group в проекте, говорится в отчете BG за 2014 год, передает ИА Новости-Казахстан со ссылкой на РИА Новости/Прайм. «В случае смены контроля над BG Group Республика Казахстан может претендовать на право приобретения доли компании в окончательном соглашении о разделе продукции, регулирующем работу на газовом и газоконденсатном Карачаганакс
Marat
Сделка Shell и BG может лишить их доли в Карачаганакском месторождении Казахстана
Фото © меркатор
Фото © меркатор
 Фото © меркатор Нефтегазовый гигант Royal Dutch Shell при поглощении британской нефтегазовой компании BG Group plc может потерять ее долю в крупном месторождении Казахстана, так как правительство страны в случае завершения сделки может претендовать на акции BG Group в проекте, говорится в отчете BG за 2014 год, передает ИА Новости-Казахстан со ссылкой на РИА Новости/Прайм. «В случае смены контроля над BG Group Республика Казахстан может претендовать на право приобретения доли компании в окончательном соглашении о разделе продукции, регулирующем работу на газовом и газоконденсатном Карачаганакском месторождении (BG Group в настоящее время владеет 29,25%)», — говорится в отчете британской компании. Карачаганакское месторождение контролируется группой инвесторов, в которую, помимо BG Group, входят Eni (29,25%), Chevron (18%), ЛУКОЙЛ (13,5%) и «КазМунайГаз» (10%). Как отмечается на сайте BG Group, в настоящее время добыча на месторождении ведется на максимальном уровне и составляет приблизительно 45% от всей добычи газа в Казахстане и 16% добычи жидких углеводородов. Как сообщает издание Wall Street Journal, на Карачаганакское месторождение приходится около 15% всей добычи BG Group и 9% от выручки компании в 2014 году в объеме 19 миллиардов долларов. В начале апреля Shell сообщила о достижении соглашения по покупке своего менее крупного «коллеги» - BG Group — за 70 миллиардов долларов. Завершение сделки, как ожидают стороны, состоится в начале 2016 года. Отмечалось, что приобретение BG Group увеличит доказанные запасы нефти и газа Shell на 25%, добычу — на 20%, а также укрепит позиции компании в новых нефтяных и газовых проектах, в частности в СПГ-проектах в Австралии и глубоководных проектах в Бразилии.

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