Сделка Shell и BG может лишить их доли в Карачаганакском месторождении Казахстана

Фото © меркатор Нефтегазовый гигант Royal Dutch Shell при поглощении британской нефтегазовой компании BG Group plc может потерять ее долю в крупном месторождении Казахстана, так как правительство страны в случае завершения сделки может претендовать на акции BG Group в проекте, говорится в отчете BG за 2014 год, передает ИА Новости-Казахстан со ссылкой на РИА Новости/Прайм. «В случае смены контроля над BG Group Республика Казахстан может претендовать на право приобретения доли компании в окончательном соглашении о разделе продукции, регулирующем работу на газовом и газоконденсатном Карачаганакс