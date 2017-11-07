Иллюстративное фото из архива "МГ" Проект «Бастау Бизнес» включен в программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Всем начинающим предпринимателям необходимы знания, как правильно вести свой бизнес, оформить грамотно кредит, да еще с низкой процентной ставкой, куда вложить средства, как найти подходящую команду и наладить свой бизнес. Этому и учат курсы программы «Бастау Бизнес». Ее слушателями также становятся и опытные предприниматели. По словам бизнес-тренера Куанышбека ЕРНИЯЗОВА, программа «Бастау Бизнес» направлена на обучение будущих бизнесменов и доступна для сельчан. Проект является лидером по Казахстану, входит в пятерку лучших. 30-дневные курсы по 12 дисциплинам проводились в пяти районах области. Так, участник проекта из села Октябрьский Сергей ТЕПЛОУХОВ получил участок в 3 гектара земли под лесопилку, а в селе Достык Нурхан БЕКЕНОВ – 5 соток земли под личное подсобное хозяйство. Житель села Трекино Данияр КАПУШОВ занимается разведением бычков и телок породы ангус. Он хочет создать откромплощадку до 50 голов, а далее – молочную миниферму. На сегодня акимат Зеленовского района выделил для реализации племенного скота 2 га земли. После развала населенного пункта Социализм семья Искуатовых, чтобы не бедствовать, решила заниматься разведением и продажей скота. Для этого Шкурат Саянбаевич стал закупать его и перепродавать. В данный момент у него животные стоят на откорме, имеется маточное поголовье. Для закупа поголовья крупно-рогатого скота он подал заявку на 3 миллиона 700 тысяч тенге. Кроме того нужно расширить имеющийся земельный участок.