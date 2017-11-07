Иллюстративное фото с сайта sputnik.az Новорождённую девочку обнаружил житель дома №64 микрорайона Нурсая в ночь на 7 ноября. Мужчина вышел покурить в подьезд и услышал плач новорожденного ребенка со стороны мусорных баков. - После этого он стал искать плачущего и нашел черный пакет с новорожденным, затем позвонил в станцию скорой медицинской помощи и полицию. В настоящее время ребенок находится в Атырауском областном перинатальном центре в отделении патологии новорожденных, на обследовании, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. Как сообщил прокурор области Ернат СЫБАНКУЛОВ, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 24 и ст.100 УК "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка", начато досудебное расследование, ход которого взят на контроль прокуратурой области.По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, новорожденная девочка была обмотана в женскую одежду, кроме ребенка в черном пакете для мусора лежало еще и нижнее женское белье. Вес ребенка составляет 3 кг 56 гр. Расследованием данного дела занимается в том числе и инспекция по делам несовершеннолетних, а также сотрудники криминальной полиции. На данный момент личность матери не установлена. В управлении здравоохранения Атырауской области сообщили, что состояние девочки стабильное, взяты все анализы, вес ребенка составляет 3 килограмма 56 граммов, рост - 51 см. По предварительным данным, девочка родилась 6 ноября, в областной перинатальный центр была доставлена в ночь на 7 ноября каретой скорой помощи. На вид девочка азиатской национальности.