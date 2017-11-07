Допуск к работе лица без заключения трудового договора

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, прокуратурой были установлены факты допуска к работе людей без заключения трудовых договоров на месторождении в Чинарево. - По поручению прокуратуры была проведена проверка на газоконденсатном месторождении «Чинарево», где было установлено, что 17 человек были допущенные к работе без оформления трудовых договоров, - пояснили в прокуратуре ЗКО. По данному факту ТОО «AB Engiineering» привлечено к административной ответственности по статье 86 КоАП РК - "" с наложением штрафа в размере более 136 тысяч тенге.