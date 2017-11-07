Скриншот с видео Накануне власти города Актобе предприняли попытку забрать в коммунальную собственность гостиницу родной сестры братьев РЫСКАЛИЕВЫХ. Недостроенный объект принадлежит Гульжанар РЫСКАЛИЕВОЙ, которая так же, как и её братья - Аманжан и Бергей, находится в розыске. Все имущество членов скандально известной семьи по сей день арестовано, данный факт подтвердили в пресс-службе суда Атырауской области. Тем временем акимат Актобе подал иск в суд о признании гостиницы бесхозной. В качестве аргументов приводилось то, что здание стоит уже несколько лет и, по сути, саморазрушается. Неохраняемую гостиницу уже облюбовали бродяги. - В текущем году нами было инициировано заявление в городской суд Актобе по признанию данного объекта бесхозным и принятию его в коммунальную собственность. Однако городским судом данное решение удовлетворено не было, – сообщил руководитель отдела финансов акимата Актобе Серик НАБИ. На родине Гульжанар РЫСКАЛИЕВУ обвиняют в заказном убийстве. Её братьев – экс-акима Атырауской области Бергея РЫСКАЛИЕВА и экс-мажилисмена Аманжана РЫСКАЛИЕВА – в создании ОПГ. По версии следствия, они присвоили более 70 млрд тенге. В розыске члены семьи РЫСКАЛИЕВЫХ находятся уже более четырёх лет, однако длительное время продолжали получать доходы со своих активов в Казахстане. К слову, другого имущества, кроме недостроенной гостиницы, у Гульжанар не нашли. В группе Рыскалиевых, по мнению следствия, состояли 35 человек, почти вся верхушка Атырауской области. Однако осуждены они были лишь 22 человека, они получили сроки от 2,5 до 15 лет, остальным членам ОПГ удалось сбежать. В настоящее время гостиница, находящаяся под арестом, до сих пор находится в собственности беглой хозяйки.