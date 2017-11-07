Сегодня, 7 ноября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам прошло заседание по делу о получении взятки в размере 101 млн тенге сотрудником департамента госдоходов от соучредителя ТОО "Карачаганак Агро Строй" Александром ПРОКУДИНЫМ. Со слов Александра ПРОКУДИНА, с Урналиевым познакомил его старый знакомый Альбек ИСМАГАМБЕТОВ, который является братом жены подсудимого. - В сентябре 2015 года к нам в компанию позвонили из ДГД и сказали, что будет налоговая проверка по факту взаиморасчета с одной из компаний, на владельца которой было заведено уголовное дело. А так как компания ранее принадлежала моему покойному отцу, в действительности сделок с фирмой ТОО "АтырауТехСнаб" я сомневался, поэтому и обратился к своему знакомому Исмагамбетову. Он мне рассказал, что его зять работает в департаменте госдоходов. В итоге он свел меня с Урналиевым, мы с ним встретились в Уральске, и я ему рассказал, что в отношении ТОО "КАС" идет налоговая проверка, и попросил его узнать о ее ходе. На что Урналиев сказал, что узнает все и мне перезвонит, - пояснил суду Александр ПРОКУДИН. - Через несколько дней мы вновь встретились с подсудимым и он сказал, что может помочь вывести нашу компанию с контрагентов, что он поговорил со своим руководством, и они согласны посодействовать, но для этого необходимо 40 млн тенге. Тогда я заявил, что мне надо подумать и обговорить все с мамой, так как она является руководителем компании ТОО "КАС". Со слов потерпевшего, в тот день он поехал к маме, которая живет в Оренбурге, рассказал все ей, но она отказалась давать деньги Урналиеву. Однако Прокудин взял 40 млн тенге из личных сбережений и, когда Урналиев приехал в Аксай, он сел в машину к нему и отдал пакет с купюрами. - Урналиев заверил меня, что все будет хорошо и мне не о чем переживать. Через несколько дней Урналиев вновь приехал в Аксай и мы встретились. Тогда он рассказал, что мой вопрос решается в положительную сторону и деньги он передал своему руководству, однако с этой суммы он сам ничего не заработал и сказал, что за помощь я должен ему дать 1 миллион тенге. Я съездил домой и привез к дому его родителей и отдал эти деньги, - рассказал Прокудин. - После этого пару месяцев нашу компанию не тревожили с налоговой, но в ноябре вновь позвонили из ДГД и сказали, что мы должны предоставить документы о взаиморасчете с компанией ТОО "Батысорлеу" и ТОО "Интерснабстрой". Когда Урналиев забрал 40 млн тенге, то сказал предпринимателю, что если вдруг из их ведомства вновь позвонят - сразу сообщить ему. Прокудин после звонка из департамента госдоходов так и сделал. - После мы в Уральске встретились с подсудимым и я спросил у него: "Почему нам опять звонят, если ты забрал деньги уже?". На что подсудимый заявил, что эти 40 миллионов тенге были переданы за выведение из уголовного дела с другой фирмой, мол, эти два ТОО совсем другое, и пообещал что-нибудь придумать. А уже через три дня при нашей новой встрече он пояснил, что для решения данной проблемы нужно 15 миллионов тенге. Через несколько дней мы с Урналиевым увиделись на трассе Уральск-Аксай, я опять сел к нему в авто и отдал пакет с деньгами, - заявил потерпевший. После передачи 15 млн тенге фирму, в которой Прокудин был учредителем, долго не трогала налоговая, но в апреле 2016 года к ним пришел следователь и произвел выемку документов - актов сверок и путевых листов. Прокудин сразу поставил в известность о произошедшем Урналиева, который сказал, что переживать не о чем - все будет хорошо. - Затем мне в ноябре вновь позвонил Урналиев и попросил приехать в Уральск, где он передал мне пакет с документами, которые забрал следователь, но не все. Попросил поставить на всех новых протоколах подпись и после нужно было привезти их обратно. Я съездил к маме, она все подписала. В ноябре 2016 года в экономическом суде рассматривался вопрос о фиктивности сделки между нашей фирмой и ТОО "АтырауТехСнаб", но иск оставили без удовлетворения, и нам не доначислили налогов. Однако после подачи жалобы со стороны ДГД мы проиграли и должны были выплатить порядка 80 млн тенге налогов. После нашего проигрыша в суде в декабре 2016 года Урналиев сказал, что надо 40 млн тенге, что он якобы нашел выход в суде, и люди там мне помогут. Я долго не хотел отдавать деньги, говорил, что средств сейчас нет, что надо брать кредит, так как сомневался в Урналиеве. Тогда он попросил настойчиво отдать хотя бы половину указанной суммы. В марте 2016 года мы встретились с ним вновь, и я отдал 20 млн тенге. Но подав на апелляцию, мы проиграли, - заключил Прокудин. По решению суда компания Прокудина должна была выплатить государству налоги, которые доначислили им сотрудники ДГД. 21 мая Прокудин приехал в Уральск, чтобы встретиться с Нурболатом УРНАЛИЕВЫМ и спросить, как так вышло, что он отдал 20 млн тенге, а суд все равно вынес решение не в их пользу. По словам Прокудина, Урналиев долго не брал трубку телефона, но они все равно встретились и тогда подсудимый сказал, что эти деньги у него украли в апреле из квартиры и он не передал их в суд. - Я тогда заявил подсудимому, что это не мои проблемы, и он должен решить этот вопрос, так как деньги мною были переданы. Через два дня Урналиев позвонил мне и рассказал, что нужно 25 млн тенге, чтобы решить в Верховном суде, и он якобы нашел выход туда. Тогда я уже не верил ему и до июля тянул время, говоря, что не могу пока отдать такую сумму. Затем я решил обратиться в антикоррупционную службу. Я написал заявление. А уже 13 я назначил встречу с Урналиевым возле аэропорта, где я передал меченные сотрудниками антикоррупционной службы купюры, - пояснил потерпевший. - Я подал иск на сумму 76 млн тенге, так как эти деньги я передавал Урналиеву. На вопрос адвоката подсудимого Айгуль ОРЫНБЕКОВОЙ, откуда у Прокудина такие суммы денег, потерпевший заявил, что работает инженером, у него есть свое ИП, а еще он получает дивиденды из компании ТОО "КАС". Однако какие суммы, когда и с каких счетов снимал Прокудин, тот ответить не смог, ссылаясь на то, что у него дома в сейфе постоянно хранятся деньги. Сам Урналиев признает, что хотел получить 25 млн тенге от потерпевшего, но остальные суммы он никогда не брал и не мог помочь Прокудину, так как в его полномочия не входила юридическая работа в департаменте госдоходов. Стоит отметить, что по уголовному делу будут допрошены 18 свидетелей.