Скриншот с видео Нарушитель с запрещенным грузом был задержан 6 ноября в 17.30 при проведении акции «Браконьер» сотрудниками Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. - В районе АНПЗ задержана автомашина "ВАЗ-2121" под управлением 58-летнего жителя областного центра. В результате досмотра транспортного средства в багажнике обнаружено 103 килограмма сазана без разрешительных документов и охотничье ружье, при этом у нарушителя отсутствовало разрешение на охоту. Со слов задержанного, рыбу он обнаружил в районе побережья Каспийского моря, - сообщил официальный представитель Инспекции Олег ТУШКАНОВ. Изъятая рыба сдана в ТОО «Имени Амангельды», автомашина была транспортирована в ТОО «Спецавтобаза». Собранный материал направлен в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам ст.196 УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем". - Ущерб рыбным ресурсам составляет 455 730 тенге, - заключил Олег ТУШКАНОВ.