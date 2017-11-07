Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, в этом году завершится ремонт 19 объектов здравоохранения. - Было закуплено 745 единиц современного медицинского оборудования для областных и районных больниц. Также завершили полное укомплектование машинами станцию скорой помощи в городе Уральске, всего приобретено 86 единиц техники, - отметили в акимате ЗКО. В рамках концепции развития «умного города», в поликлиниках Уральска внедрены информационные системы «Электронной очереди» и «Электронная карта пациента».