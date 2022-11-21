Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Сельчанин выстрелил в жену в доме тёщи

Женщина погибла. Иллюстративное фото из архива "МГ" Правозащитница Дина Тансари сообщила, что житель посёлка Акбастау Алматинской области убил жену. Он пришёл в дом тёщи, где в это время была его супруга, и выстрелил в неё. Без матери остались трое детей. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что в отношении 47-летнего местного жителя начато досудебное расследование. В этот же день его задержали и взяли под стражу. Изъято охотничье ружьё, из которого произведён выстрел. Отмечается, что ход расследования находится на контроле в областном департаменте. Жительница ЗКО
Дана Рахметова
Сельчанин выстрелил в жену в доме тёщи
Женщина погибла.
Подробности самострела рассказали полицейские ЗКО
Подробности самострела рассказали полицейские ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Правозащитница Дина Тансари сообщила, что житель посёлка Акбастау Алматинской области убил жену. Он пришёл в дом тёщи, где в это время была его супруга, и выстрелил в неё. Без матери остались трое детей. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что в отношении 47-летнего местного жителя начато досудебное расследование. В этот же день его задержали и взяли под стражу. Изъято охотничье ружьё, из которого произведён выстрел. Отмечается, что ход расследования находится на контроле в областном департаменте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article