Сельчанин выстрелил в жену в доме тёщи

Женщина погибла. Иллюстративное фото из архива "МГ" Правозащитница Дина Тансари сообщила, что житель посёлка Акбастау Алматинской области убил жену. Он пришёл в дом тёщи, где в это время была его супруга, и выстрелил в неё. Без матери остались трое детей. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что в отношении 47-летнего местного жителя начато досудебное расследование. В этот же день его задержали и взяли под стражу. Изъято охотничье ружьё, из которого произведён выстрел. Отмечается, что ход расследования находится на контроле в областном департаменте. Жительница ЗКО