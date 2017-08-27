Как рассказывает мужчина, в Аксуат он переехал 18 лет назад. - Переехал сюда, тут и женился. А потом мы с супругой нажили пятеро детей. Хотя жил в поселке, я работал вахтами в нефтяной компании сначала монтажником, потом оператором. Спустя некоторое время решил поменять свою жизнь и все время находиться со своей семьей, тут мне и пришла идея развести сельское хозяйство. Мой отец всю жизнь был чабаном и мне это для меня не в новинку, - рассказал Ислам ДОСАНОВ. Мужчина в 2012 году взял в кредит по государственной программе «Агробизнес -2020» 4,5 миллиона тенге. - Сразу на все эти деньги закупил 115 голов мелкорогатого скота и четыре головы крупногогатого скота. В январе этого года я уже закрыл кредит, все выплатил, - с радостью говорит мужчина. - Теперь в хозяйстве у меня более 200 овец и 40 КРС. Реализуем мясо на рынок. Мне всего лишь 40 лет, и я хочу развивать свой бизнес дальше. Для этого я построил недалеко от поселка Аксуат чабанскую точку. Там живут пастухи и мои помощники. Потому что уже в семь часов утра скот должен быть уже на выпасе. Заработную плату я им плачу совсем не большую, к примеру, пастух получает 50 тысяч тенге в месяц, а помощники вдвое меньше. Конечно, тут не проведено электричество, зато хозяйством охвачена большая территория земли. Я установил солнечную батарею. Все же можно с ней зарядить телефон или посмотреть телевизор в свободное время. Породистых овец эдильбаевской породы в свое хозяйство Ислам закупал в Бокейординском районе. А КРС у него проды казахская белоголовая. Его он закупал в Зеленовском районе. - Стараюсь, чтобы в хозяйстве был только породистый скот, так намного выгоднее и проще. Все равно у породистой скотины намного больше преимуществ и плюсов, - отметил мужчина.