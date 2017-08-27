В декабре 2016 года мы открыли свое КХ «Бинош». С помощью государственной программы «Береке» взяли кредит в 3 миллиона тенге под 6 % годовых. Через 4,5 года кредит должны выплатить. Сейчас занимаемся откормом скота. В хозяйстве 20 бычков. Породы они все разной. Закупали поголовье в Казталовском и Теректинском районе. У нас вообще есть магазин в поселке. Вот мы решили расширить бизнес, и продавать мясо в своем же магазине. Думаю, те, у кого нет возможности заниматься сельским хозяйством, будут покупать у нас мясо. В планах у предпринимателей закупить маточное поголовье. Пока с таким хозяйством муж с женой справляются сами. - Пока нам помогают где-то родственники. Все остальное делаем своими силами. И магазин держим, и скот. Вот только переживаю за зимний период, как мы будем, ведь тут и навоз вывозить придется по холоду. Но я думаю, ничего страшного, справимся уж как-нибудь. Наймем помощника. Потому что муж еще и параллельно работает. Мы просто идем к своей цели. Никто не говорил, что нам будет легко, - говорит владелица КХ "Бинош" Слуганым ЕДИЛЬБАЕВА. Сено и зерно для скотины крестьянское хозяйство «Бинош» закупают у односельчан. - Нам нужно и в этом направлении развиваться. Корм для животных очень дорогой. Наверное, уже пора приобретать земли или брать в аренду и там самим выращивать корм для нашего сельского хозяйства, - отметила Слуганым ЕДИЛЬБАЕВА. Женщина рассказала, что государство создало хорошие условия в виде программ для развития бизнеса в сельской местности. -Государство помогает развиваться сельским жителям, вот мы и решили попробовать себя во всех направлениях сельского хозяйства. И кредит взяли под низкий процент, и скот приобрели, - сообщила хозяйка КХ «Бинош».