Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 24 августа в 14.50 на пульт пожарной части поступило сообщение о том, что в Караагашском, Лубенском и Белогорском сельских округах Чингирлауского района ЗКО горит сухая трава. - В целях подкрепления были направлены дополнительные силы и средства пожарной части Сырымского района. Пожар 25 августа в 11.30 был полностью ликвидирован. В двух километрах от поселка Караагаш был обнаружен труп жителя данного населенного пункта 1993 года рождения. В настоящее время с целью установления причины смерти органами внутренних дел назначена судебная-медицинская экспертиза, - пояснил пресс-секретарь службы пожаротушения. Площадь пожара составила 31 тысячу гектаров в Караагашском сельском округе, в Лубенском сельском округе - 5 тысяч га и в Белогорском сельском округе - 8 тысяч га. В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 13 человек личного состава государственной противопожарной службы, 28 единиц техники и 238 человек из состава добровольных противопожарных формирований, 8 единиц техники и 20 человек из районного отдела сельского хозяйства. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.