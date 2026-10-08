Село пустеет, Уральск растёт: ЗКО оказалась на втором месте в Казахстане по темпам урбанизации

Впереди нас по темпам переезда жителей в город оказалась лишь Костанайская область.

Жители сел ЗКО всё чаще выбирают городскую жизнь. Анализ данных Бюро национальной статистики показывает: с 2010 по 2026 год доля городского населения в ЗКО увеличилась сразу на 11,3 процентных пункта. Впереди нас по темпам переезда жителей в город оказалась лишь Костанайская область (11,6 п.п.). Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Energyprom.kz.

Урбанизация в Казахстане набрала рекордный ход за 2024-2026 годы, значительно опередив прогнозы аналитиков. На сегодняшний день 64,2% казахстанцев - это горожане.

Почему люди уезжают из сёл?

Причины оттока сельского населения прозрачны: в районах не хватает инфраструктуры, а промышленные центры и крупные города дают больше возможностей для работы и развития. В западных регионах (Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях) фиксируются одни из самых высоких темпов роста численности горожан.

Что ждёт нас дальше?

К 2050 году, по оценкам аналитиков, три четверти населения Казахстана (75,2%) будут жить в городах. Усиление урбанизации ставит перед властями регионов серьёзные задачи: развивать транспорт, строить школы и поликлиники, а также модернизировать коммунальные сети, чтобы удержать качество жизни при растущей нагрузке на города.