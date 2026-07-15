Семейные ссоры и заработки: почему в Актюбинской области пропадают люди

С начала 2026 года в полицию Актюбинской области поступило свыше 900 заявлений об исчезновении людей. Почти половина из этого числа - дети и подростки.

Как сообщили в департаменте полиции региона, из 900 обращений 470 касались пропажи несовершеннолетних. Благодаря оперативной работе криминальной, патрульной полиции и других служб практически всех пропавших удалось найти и вернуть к семьям. Тем не менее, местонахождение троих жителей области до сих пор остаётся неизвестным.

По информации правоохранителей, причины исчезновения взрослых и детей сильно разнятся. Взрослые чаще всего уезжают на заработки в другие регионы или города, забыв или сознательно не предупредив родственников, меняют место жительства и просто перестают выходить на связь. Подростки и дети уходят из дома в основном из-за семейных конфликтов, недопонимания с родителями или совершают побеги импульсивно, не задумываясь о последствиях.

На сегодняшний день в Актюбинской области продолжаются активные поиски троих мужчин:

Хасенов Асылхан Айдарханович (родился 15 июля 1981 года, уроженец Айтекебийского района).

Ковтун Сергей Иванович (родился 19 июля 1981 года, уроженец Шалкарского района).

Конырбаев Болат Шатанович (родился 19 августа 1961 года, уроженец посёлка Жабасак Айтекебийского района).

При получении подобных заявлений полиция сразу формирует поисковые группы, опрашивает свидетелей и близких, проверяет камеры видеонаблюдения и координирует работу с волонтёрами. Если требуется, поиски разворачивают и за пределами Актюбинской области.

Важно: Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении этих граждан или видели их, полиция просит незамедлительно сообщить по номерам: 102, 8 (707) 765-35-25, 8 (778) 453-16-10, 8 (708) 188-63-58 либо обратиться в ближайший отдел полиции.