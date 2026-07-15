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Социум

Семейные ссоры и заработки: почему в Актюбинской области пропадают люди

С начала 2026 года в полицию Актюбинской области поступило свыше 900 заявлений об исчезновении людей. Почти половина из этого числа - дети и подростки.
Арайлым Усербаева
Семейные ссоры и заработки: почему в Актюбинской области пропадают люди
Фото ДП Актюбинской области

Как сообщили в департаменте полиции региона, из 900 обращений 470 касались пропажи несовершеннолетних. Благодаря оперативной работе криминальной, патрульной полиции и других служб практически всех пропавших удалось найти и вернуть к семьям. Тем не менее, местонахождение троих жителей области до сих пор остаётся неизвестным.

По информации правоохранителей, причины исчезновения взрослых и детей сильно разнятся. Взрослые чаще всего уезжают на заработки в другие регионы или города, забыв или сознательно не предупредив родственников, меняют место жительства и просто перестают выходить на связь. Подростки и дети уходят из дома в основном из-за семейных конфликтов, недопонимания с родителями или совершают побеги импульсивно, не задумываясь о последствиях.

На сегодняшний день в Актюбинской области продолжаются активные поиски троих мужчин:

  • Хасенов Асылхан Айдарханович (родился 15 июля 1981 года, уроженец Айтекебийского района).
  • Ковтун Сергей Иванович (родился 19 июля 1981 года, уроженец Шалкарского района).
  • Конырбаев Болат Шатанович (родился 19 августа 1961 года, уроженец посёлка Жабасак Айтекебийского района).

При получении подобных заявлений полиция сразу формирует поисковые группы, опрашивает свидетелей и близких, проверяет камеры видеонаблюдения и координирует работу с волонтёрами. Если требуется, поиски разворачивают и за пределами Актюбинской области.

Важно: Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении этих граждан или видели их, полиция просит незамедлительно сообщить по номерам: 102, 8 (707) 765-35-25, 8 (778) 453-16-10, 8 (708) 188-63-58 либо обратиться в ближайший отдел полиции.

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