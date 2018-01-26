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Происшествия

Семейные конфликты и пересдача экзаменов толкают подростков ЗКО на суициды

Также в прошлом году было зарегистрировано 11 попыток самоубийств среди несовершеннолетних, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в центре психического здоровья ЗКО, возраст у несовершеннолетних самоубийц разный, впрочем, как и причины, толкающие их на отчаянный шаг. -Так, в возрасте от 10-14 лет было зарегистрировано шесть случаев суицидов и еще четыре случая в возрасте 15-17 лет, - пояснили в центре психического здоровья. Как сообщили в центре психического здоровья, при анализе причин самоубийств среди подростков было установлено, что ч
Кристина Кобина
Семейные конфликты и пересдача экзаменов толкают подростков ЗКО на суициды
Также в прошлом году было зарегистрировано 11 попыток самоубийств среди несовершеннолетних, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в центре психического здоровья ЗКО, возраст у несовершеннолетних самоубийц разный, впрочем, как и причины, толкающие их на отчаянный шаг. -Так, в возрасте от 10-14 лет было зарегистрировано шесть случаев суицидов и еще четыре случая в возрасте 15-17 лет, - пояснили в центре психического здоровья. Как сообщили в центре психического здоровья, при анализе причин самоубийств среди подростков было установлено, что четыре факта суицида совершено из-за семейных конфликтов, один по причине страха наказания от родителей, также причиной послужила ссоры с молодым человеком и в связи с пересдачей экзамена. Были случаи, когда причиной суицида послужило состояние здоровья. Стоит отметить, что все самоубийства были совершены через повешение. Всего в 2017 году было совершено 132 случая суицида, и еще 36 попыток.
ЗКО суицид подросток

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