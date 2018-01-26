Семейные конфликты и пересдача экзаменов толкают подростков ЗКО на суициды

Также в прошлом году было зарегистрировано 11 попыток самоубийств среди несовершеннолетних, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в центре психического здоровья ЗКО, возраст у несовершеннолетних самоубийц разный, впрочем, как и причины, толкающие их на отчаянный шаг. -Так, в возрасте от 10-14 лет было зарегистрировано шесть случаев суицидов и еще четыре случая в возрасте 15-17 лет, - пояснили в центре психического здоровья. Как сообщили в центре психического здоровья, при анализе причин самоубийств среди подростков было установлено, что ч