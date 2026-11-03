Семилетний мальчик шесть дней выживал в лесу среди медведей

В Японии семилетний мальчик провёл почти неделю в лесу, где обитают бурые медведи, после того как родители оставили его одного на обочине дороги в качестве наказания за плохое поведение. Ребёнка искали несколько дней, и, когда надежда найти его живым начала угасать, военнослужащие случайно обнаружили мальчика в небольшом здании на территории военного тренировочного комплекс, передает МойГород.

История произошла в мае 2016 года на острове Хоккайдо. Семья возвращалась домой после поездки в парк. По словам родителей, мальчик бросал камни в проезжавшие автомобили и людей. Отец решил проучить сына и высадил его на горной дороге в лесистой местности, после чего уехал.

Родители рассчитывали, что ребёнок испугается и поймёт, что поступил неправильно. Однако, когда отец вернулся за ним спустя несколько минут, мальчика на месте уже не было. Семья попыталась найти его самостоятельно, но вскоре обратилась в полицию.

7-летний Ямато Танука смог неделю выжить в лесу в одиночку. Фото: AFP

Сначала родители сообщили правоохранительным органам, что ребёнок потерялся во время семейной прогулки. Позже отец признался, что они намеренно оставили сына на дороге в качестве наказания.

Поиски в лесу, где обитают бурые медведи

На поиски семилетнего Ямато Танука привлекли полицейских, пожарных, военнослужащих и добровольцев. В операции участвовали несколько сотен человек. Спасатели обследовали лесные тропы, прочёсывали густые заросли, использовали вертолёт и даже привлекали конные подразделения.

Особую тревогу вызывала сама местность. Леса на Хоккайдо известны присутствием бурых медведей. Кроме того, в регионе шли сильные дожди, а температура ночью опускалась примерно до семи градусов. Мальчик был одет в лёгкую одежду и не имел при себе ни еды, ни запасов воды.

По данным полиции, после того как родители уехали, Ямато отправился вглубь леса. В какой-то момент он добрался до территории военного тренировочного комплекса в городе Сикабэ, расположенного примерно в пяти километрах от места, где его оставили.

Поиски мальчика. Фото: AP

Там мальчик обнаружил небольшое незапертое здание, которое военнослужащие использовали как укрытие от дождя. Внутри находились матрасы, на которых ребёнок мог спать. Рядом был водопроводный кран, откуда он пил воду. Однако еды в помещении не было.

Мальчика случайно обнаружили военные

Утром 3 июня, спустя шесть дней после исчезновения ребёнка, военнослужащие прибыли на территорию комплекса для проведения тренировок. Один из них открыл дверь небольшого здания и неожиданно увидел внутри мальчика.

Когда военный спросил, Ямато ли он, ребёнок спокойно ответил утвердительно. Он рассказал, что несколько дней находился в этом месте. Военнослужащие дали ему воду, хлеб и рисовые шарики, после чего вызвали помощь.

Мальчика доставили в больницу на вертолёте. Врачи обнаружили у него небольшие царапины на руках и ногах, обезвоживание и пониженную температуру тела. При этом серьёзных внешних повреждений не было. Медики оставили его под наблюдением, но вскоре состояние ребёнка улучшилось.

Фото: Reuters

Отец Ямато публично извинился за произошедшее и признал, что его поступок был чрезмерным. Он также поблагодарил всех, кто участвовал в поисковой операции.

Спустя несколько дней мальчика выписали из больницы. После выписки он заявил журналистам, что чувствует себя хорошо и хочет вернуться в школу и играть в бейсбол.

История Ямато Танука получила широкую огласку в Японии и за её пределами. Она вызвала общественную дискуссию о допустимых методах воспитания детей и ответственности родителей. При этом главным итогом многодневных поисков стало то, что ребёнка удалось найти живым.