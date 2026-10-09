Сентябрь 2026 года стал самым жарким в истории метеонаблюдений в Казахстане

Первый осенний месяц 2026 года вошел в историю метеорологических наблюдений как рекордно теплый. Средняя температура воздуха по всей стране превысила климатическую норму сразу на 2,38 градуса, побив предыдущий рекорд, который держался с сентября 1957 года, сообщает Казгидромет.

Положительные температурные аномалии охватили всю территорию страны: на большей части республики отклонения составили 1,5-3 градуса.

- Наиболее высокие положительные отклонения - 3,0-4,1 °C - отмечались преимущественно в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областях, а также в центральных частях Актюбинской области и области Ұлытау, северных районах Карагандинской области и области Абай, - говорится в сообщении.

Самое сильное отклонение от нормы зафиксировали в Петропавловске (Северо-Казахстанская область), где средняя температура оказалась выше обычной на 4,1 градуса.

По данным синоптиков, почти на 68% метеостанций страны (преимущественно в северных, западных, центральных и южных регионах) температурные показатели соответствовали категории экстремально высоких.