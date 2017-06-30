БҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасынан түскен мәліметке қарағанда, Индустрияландыру аясындағы жалпыұлттық телекөпір барысында Елбасымыз тұсауын кескен аталмыш жоба бастамашысы «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ болса, мердігері - «Юнисерв» ЖШС. Бұл жолдың құрылысы 2015 жылы басталып, бастапқыда Ұлттық қордан 3 млрд теңге бөлініп, 11 шақырым жол қайта салынған болатын. Соған орай 101 жаңа жұмыс орны ашылған еді. Өткен жылы 5,5 млрд теңгеге 17,1 шақырым жол жабыны қайта төселді (93 жұмыс орны). Биыл 9,6 млрд теңгенің жұмыстары атқарылмақшы. Күні бүгін жоспарланған 53,9 км жолдың 2,8 шақырымы жөнделді (62 жұмыс орны). 2018 жылы қалған 18 шақырымды жөндеуді бітіріп, пайдалануға тапсыру көзделуде. Аталмыш жолдың халықаралық маңызы да ерекше. Бұл жоба облыстағы, сонымен қатар Ресейдің Саратов сынды қалаларымен жол қатынасын жақсартып қана қоймай, көрші елдің нарығына отандық тауарларды экспорттау мүмкіндігін арттырады. Арман Курманалиев
Серебряков жолы жөнделуде
Орал қаласына қарасты Серебряков ауылы тұрғындарының елді мекенге кіреберістегі көшенің жағдайына шағымданғанына біраз жылдың жүзі болды. Шұрық-тесік жолдың нашарлығы сонша, тіпті, қоғамдық көліктер ауыл сыртынан кері қайтатын. Қала әкімімен болған есепті кездесуде бірнеше рет көтерілген мәселе жақында шешімін тапты. Тақтайдай тегіс жол ауыл тұсына дейін келгенмен, әрі қарайғы үзіктің жол деген аты ғана. Әсіресе көктем, күз кезінде ауылға жетудің өзі мұң болды. Шұрық-тесік көшеге кіре алмаған қоғамдық көлік ауыл сыртында тоқтап жүрді. Сондықтан тұрғындар аялдамаға дейінгі үш шақырымды жаяулап-