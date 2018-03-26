Сергей Мавроди скончался в Москве

Предварительная причина смерти скандального российского бизнесмена – сердечный приступ, сообщает informburo.kz. Фото с сайта ru.pcmag.com Основатель МММ Сергей Мавроди скоропостижно скончался в возрасте 63 лет в московской больнице. Как сообщает Телеграм-канал Mash, Мавроди был госпитализирован в ночь на 26 марта в Москве. Он скончался в 6:40 часов утра (по московскому времени. – Авт.) после обширного сердечного приступа. Тело направлено в судебный морг для вскрытия, отмечает Телеграм-канал. МММ Сергея Мавроди была крупнейшей финансовой пирамидой в России. Её жертвами в начале 1990-х стали мил