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Сергей Мавроди скончался в Москве

Предварительная причина смерти скандального российского бизнесмена – сердечный приступ, сообщает informburo.kz. Фото с сайта ru.pcmag.com Основатель МММ Сергей Мавроди скоропостижно скончался в возрасте 63 лет в московской больнице. Как сообщает Телеграм-канал Mash, Мавроди был госпитализирован в ночь на 26 марта в Москве. Он скончался в 6:40 часов утра (по московскому времени. – Авт.) после обширного сердечного приступа. Тело направлено в судебный морг для вскрытия, отмечает Телеграм-канал. МММ Сергея Мавроди была крупнейшей финансовой пирамидой в России. Её жертвами в начале 1990-х стали мил
gorod
Сергей Мавроди скончался в Москве
Предварительная причина смерти скандального российского бизнесмена – сердечный приступ, сообщает informburo.kz.
Фото с сайта ru.pcmag.com Основатель МММ Сергей Мавроди скоропостижно скончался в возрасте 63 лет в московской больнице. Как сообщает Телеграм-канал Mash, Мавроди был госпитализирован в ночь на 26 марта в Москве. Он скончался в 6:40 часов утра (по московскому времени. – Авт.) после обширного сердечного приступа. Тело направлено в судебный морг для вскрытия, отмечает Телеграм-канал. МММ Сергея Мавроди была крупнейшей финансовой пирамидой в России. Её жертвами в начале 1990-х стали миллионы вкладчиков (по разным оценкам – от 10 до 15 млн человек. – Авт.). Мавроди был приговорён к четырём с половиной годам лишения свободы. В мае 2007 года он вышел на свободу. 10 января 2011 года Сергей Мавроди объявил о намерении создать новую финансовую пирамиду МММ-2011. При этом, по его заявлению, он формально не участвовал в работе МММ-2011 и не получал деньги непосредственно за эту деятельность. В конце мая 2012 года очередная пирамида, созданная Сергеем Мавроди, рухнула. Её основатель признал начавшуюся панику среди вкладчиков. В тот же день он объявил, что вскоре будет создана новая пирамида. В августе 2015 году создатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, кому в 90-х миллионы людей из стран СНГ безвозвратно отдали свои сбережения, решил использовать аналогичную схему и в ЮАР.

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