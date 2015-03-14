Серику Ахметову предъявили обвинение в совершении 6 преступлений

Прокуратура предъявила официальное обвинение в совершении шести преступлений коррупционного характера бывшему министру обороны Казахстана Серику Ахметову, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на орган следствия в департаменте по делам государственной службы и противодействию коррупции. Фото с сайта news.gazeta.kz "Надзорный орган признал, что доказательства по уголовному делу собраны в соответствии с законодательством, и нарушений при проведении следственных действий и при сборе материалов по делу не выявил. Серику Ахметову предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса