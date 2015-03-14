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Серику Ахметову предъявили обвинение в совершении 6 преступлений

Прокуратура предъявила официальное обвинение в совершении шести преступлений коррупционного характера бывшему министру обороны Казахстана Серику Ахметову, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на орган следствия в департаменте по делам государственной службы и противодействию коррупции. Фото с сайта news.gazeta.kz "Надзорный орган признал, что доказательства по уголовному делу собраны в соответствии с законодательством, и нарушений при проведении следственных действий и при сборе материалов по делу не выявил. Серику Ахметову предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса
Marat
Серику Ахметову предъявили обвинение в совершении 6 преступлений
Прокуратура предъявила официальное обвинение в совершении шести преступлений коррупционного характера бывшему министру обороны Казахстана Серику Ахметову, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на орган следствия в департаменте по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Фото с сайта news.gazeta.kz
Фото с сайта news.gazeta.kz
Фото с сайта news.gazeta.kz "Надзорный орган признал, что доказательства по уголовному делу собраны в соответствии с законодательством, и нарушений при проведении следственных действий и при сборе материалов по делу не выявил. Серику Ахметову предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса - получение взятки в особо крупном размере, хищение бюджетных средств в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности", - пояснили сотрудники органа следствия. Там подчеркнули, что Серик Ахметов в качестве обвиняемого будет находиться до момента предания суду, после чего он будет признан подсудимым. В настоящий момент находящийся под домашним арестом Серик Ахметов знакомится с материалами уголовного дела, объем которых достигает 150 томов. Данный судом срок для изучения дела истекает 18 апреля, после чего уголовное дело будет передано в суд. Напомним, по версии следствия, Серик Ахметов получил взятку в размере 2 миллионов 400 тысяч долларов за оказание содействия взяткодателю в ущерб интересам государства. Кроме того, по версии следствия, в 2012 году на территории индустриального парка "Металлургия-Металлообработка" при специальной экономической зоне "Сарыарка" велось строительство инфраструктуры, в том числе канализационных сетей. Субподрядчик в лице ТОО "Центрстрой-комплект НС" заменил чешское оборудование на дешевое, совершив это деяние в сговоре с руководством акимата Карагандинской области в лице экс-акима области Ахметова. Ценовая разница между двумя видами оборудования в размере одного миллиарда 200 миллионов тенге была присвоена группой должностных лиц. Для сокрытия факта хищения, по версии следствия, была разработана схема отмывания бюджетных денег путем создания сети фирм-посредников, на счета которых в конечном итоге поступили денежные средства. Серик Ахметов свою трудовую деятельность начинал в Карагандинской области. Был акимом Темиртау и акимом Карагандинской области. В 2011 году назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана, а в 2012 году возглавил кабинет министров. В 2014 году Серик Ахметов был назначен на должность министра обороны Казахстана и, проработав на этом посту полгода, подал в отставку по собственному желанию.

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