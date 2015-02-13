Казыбекбийский районный суд №1 Караганды еще на два месяца продлил меру пресечения - домашний арест - Серику Ахметову, передает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда. Серик Ахметов, напомним, подозревается в хищении бюджетных денег в особо крупном размере. Фото с сайта news.headline.kz
"Продление ареста необходимо для ознакомления подозреваемого с материалами уголовного дела, - огласила постановление судья Казыбекбийского районного суда №1 Еркеш Маукен. - Срок домашнего ареста был продлен сразу на два месяца, поскольку уголовное дело объемное, в связи с чем подозреваемому необходимо достаточно времени для ознакомления с материалами дела". Таким образом мера пресечения - домашний арест - продлена с 18 февраля до 18 апреля.
Расследование в отношении Серика Ахметова окончено. Процесс находится на стадии ознакомления подозреваемого и его адвокатов с материалами уголовного дела. После этого Серику Ахметову будет официально предъявлено обвинение в хищении бюджетных денег в особо крупном размере. Свою вину он не признает, заявляя, что всегда работал на госслужбе добросовестно. Учитывая, что уголовные дела в отношении Серика Ахметова и экс-акима Карагандинской области Бауржана Абдишева объединены по причине единых эпизодов, вменяемых им, то объем дела увеличился и превышает 100 томов.
Серик Ахметов подозревается по шести эпизодам: получение взятки в особо крупном размере - 2,4 миллиона долларов (360 миллионов тенге), хищение бюджетных средств в сумме 1,1 миллиарда тенге, по трем фактам злоупотребления должностными полномочиями с ущербом государству свыше 1 миллиарда тенге и незаконного участия в предпринимательской деятельности. Вместе с Ахметовым по указанным эпизодам к уголовной ответственности привлекаются Бауржан Абдишев, экс-аким Караганды Мейрам Смагулов, бывший заместитель директора ТОО "Казахстанская промышленная корпорация" Альжан Акмолдаев и другие. Расследование уголовного дела в отношении них также завершено. Всего по этому делу проходят 23 человека. Ущерб, причиненный ими, оценивается в 3 миллиарда тенге.
Как следует из ходатайства следователя, в 2012 году на территории индустриального парка "Металлургия-Металлообработка" при специальной экономической зоне "Сарыарка" велось строительство инфраструктуры, в том числе канализационных сетей. По версии следствия, субподрядчик в лице ТОО "Центрстрой-комплект НС" заменил чешское оборудование на дешевое, совершив это деяние в сговоре с руководством акимата Карагандинской области в лице экс-акима области Серика Ахметова.
Ценовая разница между двумя видами оборудования в размере 1 миллиарда 200 миллионов тенге была присвоена группой должностных лиц. Для сокрытия факта хищения, по версии следствия была разработана схема отмывания бюджетных денег путем создания сети фирм-посредников, на счета которых в конечном итоге поступили денежные средства.
Серик Ахметов свою трудовую деятельность начинал в Карагандинской области. Был акимом Темиртау и акимом Карагандинской области. В 2011 году назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана, а в 2012 году возглавил кабинет министров. В 2014 году Серик Ахметов был назначен на должность министра обороны Казахстана и, проработав на этом посту полгода, подал в отставку по собственному желанию.
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