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Происшествия Социум

В Актобе дотла сгорел ресторан «Ланцелот» (фото, видео)

20 июня крупный пожар произошел в ресторане в районе Хлебокомбината. Возгорание, по словам очевидцев, началось примерно в четыре часа дня. Тушение пожара осложнялось тем, что временами был порывистый сухой ветер, сообщает "Диапазон". - Он весь деревянный, пожарные не могут ресторан почти два часа потушить. Сильное пламя, а амбар позади «Ланцелота» вообще весь сгорел, рассыпается, - рассказал один из очевидцев. – Главное, чтобы огонь на соседние дома не перекинулся. К счастью, обошлось без жертв, персонал и посетителей вовремя эвакуировали. Причина возникновения пожара устанавливается. - Звонок
Marat
В Актобе дотла сгорел ресторан «Ланцелот» (фото, видео)
20 июня крупный пожар произошел в ресторане в районе Хлебокомбината. Возгорание, по словам очевидцев, началось примерно в четыре часа дня. Тушение пожара осложнялось тем, что временами был порывистый сухой ветер, сообщает "Диапазон".
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 - Он весь деревянный, пожарные не могут ресторан почти два часа потушить. Сильное пламя, а амбар позади «Ланцелота» вообще весь сгорел, рассыпается, - рассказал один из очевидцев. – Главное, чтобы огонь на соседние дома не перекинулся. К счастью, обошлось без жертв, персонал и посетителей вовремя эвакуировали. Причина возникновения пожара устанавливается. - Звонок на пульт Скорой помощи поступил в 16-19. Жертв и пострадавших нет, никто с ожогами и отравлением угарным газом не поступал, - прокомментировали в больнице скорой медицинской помощи.
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