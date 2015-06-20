В Актобе дотла сгорел ресторан «Ланцелот» (фото, видео)

20 июня крупный пожар произошел в ресторане в районе Хлебокомбината. Возгорание, по словам очевидцев, началось примерно в четыре часа дня. Тушение пожара осложнялось тем, что временами был порывистый сухой ветер, сообщает "Диапазон". - Он весь деревянный, пожарные не могут ресторан почти два часа потушить. Сильное пламя, а амбар позади «Ланцелота» вообще весь сгорел, рассыпается, - рассказал один из очевидцев. – Главное, чтобы огонь на соседние дома не перекинулся. К счастью, обошлось без жертв, персонал и посетителей вовремя эвакуировали. Причина возникновения пожара устанавливается. - Звонок